Li Andersson: Täysin vastuutonta Donald Trumpilta käynnistää tällainen sota

Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Li Andersson kirjoittaa, että iranilaiset ansaitsevat vapauden ja mahdollisuuden demokratiaan.

– Aika tulee näyttämään mitä maassa tapahtuu, mutta syytä vakavaan huoleen on. [Donald] Trump ja [Benjamin] Netanjahu ovat iskeneet Iraniin tavoitteenaan vaihtaa maan johto. Mitään hyviä esimerkkejä siitä, että pommittamalla maita saataisiin aikaan vakaa demokraattinen siirtymä, ei juuri ole, Andersson kommentoi X-ketjussaan.

– On täysin vastuutonta Trumpilta käynnistää tällainen sota ilman, että hänellä vaikuttaa olevan mitään suunnitelmaa siitä, miten Iranin kansaa tuetaan tai demokraattista siirtymää edistetään, hän jatkaa.

Anderssonin mukaan on myös äärimmäisen huolestuttavaa, kuinka harva johtaja kykenee tuomitsemaan iskut ja toteamaan, että Trump ja Netanjahu hyökkäyksillään rikkovat kansainvälistä oikeutta.

– Trump ajattelee olevansa lain yläpuolella. Hänen ei tarvitse välittää kansainvälisestä oikeudesta tai oman maansa oikeusnormeista, koska kukaan ei puutu hänen tekemisiinsä, Andersson sanoo.

– Hiljaisella hyväksynnällä muut johtajat oikeuttavat tämän. Näin luodaan maailmaan uusi keisari, joka on lain yläpuolella. Kun säännöt eivät ole kaikille samat, sääntöjä ei enää ole. Maailma lipsuu kohti voiman ja vallan määrittämää maailmanjärjestystä, hän katsoo.

