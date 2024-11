Li Andersson: Lännen kaksinaismoralismi paljastui brutaalilla tavalla

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Anderssonin mukaan lännen kaksinaismoralismi on paljastunut ”brutaalilla tavalla” länsimaiden suhtautumisessa Gazaan sekä kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) pidätysmääräykseen Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta.

– Yhdysvallat estää YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat tulitauosta. Monet länsimaat sanovat kannattavansa tulitaukoa ja kansainvälistä oikeutta mutta jatkavat asekauppaa Israelin kanssa, Andersson kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Mikäli länsimaat eivät suostu reagoimaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräykseen, voidaan Anderssonin mukaan koko kansainvälinen oikeus unohtaa.

– Siinä tapauksessa läntinen maailma itse, omilla ratkaisuillaan, romuttaa monenkeskisen sääntöpohjaisen järjestelmän, joka toisen maailmansodan jälkeen luotiin, jotta maailmassa olisi edes joitain pelisääntöjä, jotka pätisivät kaikkiin.

Anderssonin mukaan Vladimir Putinin, Netanjahun ja Doland Trumpin kaltaiset johtajat haluavat käyttää valtaa itse haluamillaan tavoilla.

– Juuri silloin, kun koko muun maailman yhteisen tavoitteen pitäisi olla yhteisten sääntöpohjaisten instituutioiden puolustaminen autoritaarisuutta vastaan, ei kaksinaismoralismin jatkamiselle ole varaa.

Anderssonin mukaan globaalin etelän maat pyrkivät hyödyntämään kansainvälisen oikeuden rakenteita niiden tarkoituksenmukaisella tavalla. Hän kuvailee, että kansainvälisten tuomioistuinten päätösten sivuuttaminen olisi länsimailta ”kohtalokas ja historiallinen” virhe.

— Li Andersson (@liandersson) November 23, 2024