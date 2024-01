Levottomuudet repesivät Venäjän alueella – kuvernöörin mukaan ”separatistit” ajavat itsenäisyyttä

Venäjän Baskortostanin kuvernöörin mukaan ulkomailta toimivat itsenäisyyttä ajavat ”separatistit” ovat alueen levottomuuksien takana.

Asiasta kertovan Moscow Timesin mukaan viime päivien suurmielenosoituksissa ja mellakoissa on loukkaantunut ainakin 40 ihmistä. Protesteista julkaistuilla videoilla on näkynyt viranomaisten ja mielenosoittajien yhteenottoja. Poliisi on hajottanut väkijoukkoja kovin ottein ja turvautunut muun muassa kyynelkaasuun.

Bashkortostanin paikallisjohtaja Radyi Habirovin mukaan mielenosoittajat lietsovat separatismia ja naamioivat itsensä ympäristöaktivisteiksi.

– Joukko ihmisiä, joista osa on ulkomailla ja jotka ovat itse asiassa pettureita, vaativat Bashkortostanin eroa Venäjästä. He ajavat tänne sissisotaa, kuvernööri väitti.

Mielenosoitukset saivat alkunsa aktivisti Fajil Alsjonovin pidätyksestä ja tuomiosta. Viranomaiset syyttivät Alsjonovia etnisen vihan lietsomisesta. Poliisin mukaan Alsjonov oli käyttänyt kaivostoimintaa vastustavassa protestissa herjaavaa termiä Keski-Aasiasta ja Kaukasiasta tulevista työläisistä. Alsjonovin mukaan hänen baskiirinkielinen ilmaisunsa käännettiin väärin.

– Ihmiset tulivat osoittamaan tukeaan minulle, enkä tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Emme halunneet tätä. Suurkiitos kaikille, jotka tulitte tukemaan minua, Alsjonov sanoi toimittajille samalla, kun häntä vietiin pois oikeustalolta Baimakissa.

Aktivisti on BBC:n mukaan vastustanut äänekkäästi bashkiirien värväystä Venäjän sotaan Ukrainassa. Alsjonov on luonnehtinut sitä suoranaiseksi kansanmurhaksi.

Kuvernööri Habirovin on Moscow Timesin mukaan epäilty ajaneen henkilökohtaisesti Alsjonovin asettamista syytteeseen.

Mass protests in Bashkortostan after a Bashkir activist defending Bashkir language and holy sites was sentenced to four years in prison. The development, which too many in the West do not want to know about, focusing on Russian opposition's celebrities: pic.twitter.com/lgduTgPK0C

One of the largest rallies in Russian Federation since the beginning of the full-scale war against Ukraine is currently taking place in Bashkortostan. It is being dispersed by special forces.

Thousands of people gathered outside the courthouse to support local activist Fail… pic.twitter.com/4h65JFsNKj

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 17, 2024