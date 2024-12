Lentoturma Etelä-Koreassa – Törmäys aiheutti rajun räjähdyksen

Etelä- Korean Jeju Airin matkustajakone 737-800 oli palaamassa Thaimaan Bangkokista Muanin kansainväliselle lentokentälle noin 288 kilometrin päähän Soulista, mutta se suistui kiitoradalta ja törmäsi aitaan hätälaskeutumisen yhteydessä. Onnettomuus tapahtui sunnuntaina aamuyhdeksän aikaan paikallista aikaa.

Koneessa oli 181 ihmistä, joista kuusi oli miehistön jäseniä. Kaksi miehistön jäsentä on tiettävästi löytynyt elossa.

Videosta näkyy, kuinka kone liukuu kiitotiellä. Vaikuttaa siltä, että koneen laskutelineitä ja renkaita ei ole laskettu. Joidenkin arvioiden mukaan niissä olisi havaittu vikaa, mikä olisi johtanut hätälaskuun, mutta lentoturmatutkinta on kuitenkin vielä kesken. Videon lopussa näkyy, kuinka matkustajakone törmää aitaan, mistä aiheutuu raju räjähdys. Kone tuhoutuu lähes täysin, ja sen takaosa vaikuttaa olevan liekkien peitossa.

Jeju Air on yksi Etelä-Korean suurimmista halpalentoyhtiöistä ja sen tilastot ovat olleet onnettomuuksien suhteen puhtaat. Sunnuntainen turma on yhtiön ensimmäinen kuolemaan johtanut onnettomuus.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8

— Alex Macheras (@AlexInAir) December 29, 2024