”Lentävä Tšernobyl” lähellä laukaisua pohjoisessa – USA seuraa tilannetta

Venäläiset asesuunnittelijat toivovat herättävänsä pelkoa kehittämällä Burevestnikin, ydinaseella varustetun ohjuksen, jonka ydinkäyttövoima antaa sille mannertenvälisen kantaman. Uusin Burevestnikin testaus saattaa tapahtua jo viikonloppuna, arvioi Barents Observer. Huolenaiheena ovat radioaktiiviset päästöt ilmakehään tai mereen testien aikana.

Venäjän ilmailuviranomaisten Novaja Zemljan suunnalle antama NOTAM-varoitus (ilmatilatiedote) astui voimaan torstaina illalla ja on voimassa ensi viikon tiistai-iltaan asti.

Valmisteluja on tehty viikkoja Pankovon laukaisupaikalla Novaja Zemljalla Venäjän arktisella alueella. Saaristo on ollut Rosatomin ydinaseiden ja niihin liittyvän teknologian testauskenttä 1950-luvun lopulta lähtien, ja se on suljettu siviileiltä.

Koska viranomaiset antavat hyvin vähän tietoa, Novaja Zemljan tapahtumien tutkiminen on palapeli, jossa on Barents Observerin mukaan hyödynnetty paljon avoimia lähteitä.

Ainakin neljä alusta on asemissa Novaja Zemljan rannikolla. Noin 40 000 neliökilometrin alueelle on annettu NOTAM-ilmoitus. Kaksi Rosatomin lentokonetta on tällä hetkellä Rogatšovon lentotukikohdassa. Rosatom on Venäjän valtion ydinenergiayhtiö, joka vastaa sekä reaktorien kehittämisestä ja käytöstä että ydinaseiden tuotannosta ja testauksesta.

Neljä alusta, jotka olivat aiemmin tällä viikolla ankkuroituna lahdella aivan Pankovon testialueen ulkopuolella, on nyt purjehtinut havainnointi- ja tukipaikkoihin Matotškinin salmen länsipuolelta ja pohjoiseen Murmannin lahdelle.

Burevestnik laukaistaan avaruuteen suihkumoottorilla, ja reaktorin uskotaan aktivoituvan, kun ohjus on ilmassa.

Myös Yhdysvaltain ilmavoimien tiedustelukone on lentänyt pohjoiseen. Tiistaina tällä viikolla Yhdysvaltain ilmavoimien WC-135R Constant Phoenix -kone lensi Barentsinmeren yllä. Kone, jota usein kutsutaan ”ydinasenuuskijaksi”, on erikoiskäyttöön tarkoitettu lentokone, joka kerää näytteitä ilmakehästä isotooppien havaitsemiseksi. Analysoimalla radioaktiivisuuden jälkiä amerikkalaiset toivovat saavansa lisätietoja ohjuksen voimanlähteenä käytetystä teknologiasta, josta Vladimir Putin aiemmin kehaissut että kantama on ”rajaton”.

— Testaukseen liittyy onnettomuuksien ja paikallisten radioaktiivisten päästöjen riski, Norjan tiedustelupalvelu (NIS) totesi syksyllä 2024 julkaisemassaan uhka-arviossa. NIS ilmoitti, että sekä ohjusten että torpedojen testauksen odotetaan jatkuvan.

Osa länsimaisista asiantuntijoista on myös kyseenalaistanut Putinin väitteet ohjuksen ihmeellisyydestä sekä koko sen strategisen tärkeyden. Heidän mukaansa ase ei juurikaan lisää Venäjän armeijan kyvykkyyttä.

Burevestnik-ohjusta on testattu Novaja Zemljassa ainakin vuodesta 2017 lähtien. Viimeisten kolmen vuoden aikana kohdetta on laajennettu huomattavasti ja toiminta on lisääntynyt. Ydinkäyttöisten ohjusten kehittämisessä on käytetty myös Nenkosan laivaston ohjuskoealuetta Vienanmeren rannikolla.

Vuonna 2019 ydinvoimalähde räjähti, kun sitä nostettiin merenpohjasta Nenoksan ulkopuolella. Pieni määrä radioaktiivisuutta sisältävä pilvi pyyhkäisi itään Severodvinskin kaupungin yli. Paikalliset ilmaisimet rekisteröivät jopa 20-kertaisen säteilypiikin normaaliin verrattuna puolen tunnin ajan. Useat paikan päällä olleet Rosatomin asiantuntijat kuolivat säteilymyrkytykseen ja sen aiheuttamiin sairauksiin pian räjähdyksen jälkeen.

Säteilyriskin takia Burevestnik on saanut myös pilkkanimen ”lentävä Tšernobyl”. Tällä viitataan samannimisessä ydinvoimalassa vuonna 1986 tapahtuneeseen tuhoisaan onnettomuuteen.