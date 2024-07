Ekonomisti näkee työttömyysluvuissa pieniä myönteisiä merkkejä

Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk kertoo, että työllisten määrä ei ole enää kesän aikana vähentynyt, ja työttömyysasteen nousu on pysähtynyt. Lisäksi lomautusten määrä on hienoisessa laskussa.

– Nämä ovat mahdollisesti merkkejä työmarkkinoiden kohentumisesta, mutta varmuudella nähdään vasta myöhemmin syksyllä, onko käännettä tapahtunut, Busk sanoo tiedotteessa.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2024 kesäkuussa 41 000 vähemmän kuin vuosi sitten, ja 15–74-vuotiaita työttömiä 31 000 enemmän.

15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 72,3 prosenttia. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 8,2 prosenttia.

– Huolestuttavaa puolestaan on, että pitkäaikaistyöttömien määrä on nousussa, mutta työmarkkinoiden pidempään jatkuneen heikon kehityksen vuoksi se on osin odotettavaa, Busk sanoo.