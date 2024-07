Kuljettajat varoittavat: Teiden kunto heikentää työturvallisuutta

Ammattikuljettajien mukaan teiden kunto heikentää jo työturvallisuutta, selviää tuoreesta kyselystä.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry kysyi kuorma- ja säiliöautonkuljettajilta teiden kunnosta. Kysely tehtiin ajalla 13 – 20.6.2024. Vastauksia tuli yli 800.

Vastaajista ylivoimainen enemmistö oli sitä mieltä, että tiet ovat Suomessa vähintään paikoittain joko erittäin huonossa tai huonossa kunnossa. Vain muutama vastaaja, alle neljä prosenttia oli sitä mieltä, että teiden kunto on hyvä.

Vastaajista vajaa puolet (44 prosenttia) piti teiden kuntoa erittäin huonona tai huonona. Reilu puolet oli sitä mieltä, että on myös hyviä tiepätkiä, mutta vähintään yhtä paljon on huonossa kunnossa olevia.

AKT:n mukaan yhtä mieltä oltiin kuitenkin siitä, että kunto oli viimeisen viiden vuoden aikana mennyt selkeästi tai vähintään jonkin verran heikommaksi.

– Vastaajista valtaosa, yli 90 prosenttia, oli tätä mieltä, tiedotteessa todetaan.

– Teiden kunto on jo niin heikko, että se heikentää työturvallisuutta. Tästäkin oltiin käytännössä yksimielisiä, vain noin kolmekymmentä vastaajaa ei uskonut työturvallisuuden juurikaan heikentyneen.

Erityisesti kuljettajat kiinnittivät huomiota pienempien teiden ongelmiin. Tiessä on monttuja ja kunto rapistuu vuosi vuodelta yhä enemmän. Maantieteellisiä eroja ei juurikaan ollut, joskin pienemmillä teillä ja pohjoisemmassa tiet tuntuvat olevan hieman heikommassa kunnossa kuin etelässä.

”Nuo valtateiden ulkopuoliset osuudet ovat liian usein järkyttävän huonossa kunnossa, paikoin jopa vaarallisia. Toisinaan pitää pelätä kaluston rikkoutumista, tien pettämistä tai toivoa, ettei ketään tule vastaan”, eräässä vastauksessa todetaan.

Myös paikkaus saa moitteita. Useampi kuljettaja on sitä mieltä, että paikkaa paikan päälle -korjaus on liian yleistä. Etenkin sivuteillä paikkoja on pahimmillaan enemmän kuin itse tietä. Lisäksi urapaikkauksia pidetään huonolaatuisina. Tilkkutäkkipaikkauksesta pitäisi siirtyä oikeaan teiden kunnostamiseen.

”Reunat murenee, paikkaa paikan päällä, reikiä tiessä, routaheittoja löytyy. Varsinkin alemman tieverkon osalta, jossa ajamme paljon.”

”On monia teitä, joita ei ole tehty raskaalle kalustolle, yksinkertaisesti pohjat pettävät.”

AKT muistuttaa autojen olevan isoja ja painavia. Vaikka ne pärjäävät valtateillä, niillä joudutaan ajamaan myös pienemmillä teillä, joiden pohjat eivät kestä näiden painoa.

Etenkin talvikunnossapito saa kuljettajilta moitteita. Auraus aloitetaan liian myöhään tai se on jopa ”olematonta” pienemmillä teillä.

– Kuljettajien yhteinen viesti päättäjille on, että määrärahat on vihdoin saatava oikealle tasolle ja korjausvelka kuitattava, tiedotteessa sanotaan.