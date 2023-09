Lennokki-iskujen saldona yli kymmenen tuhottua tutkaa ja panssarivaunua

Sekä Ukrainan että Venäjän kerrotaan lisänneen merkittävästi lennokkien käyttöä taisteluiden tukena rintaman eteläosissa.

Ukrainassa huolta ovat herättäneet arviot, joiden mukaan Venäjän teollisuus tuottaisi jo nyt ainakin 11 000 FPV-droonia kuukaudessa. Alhaisellakin osumaprosentilla tämä tarkoittaisi iskuja 2 000 maalia vastaan.

Operaattori ohjaa nopeita FPV-lennokkeja silmien eteen kiinnitetyn katselulaitteen välittämän videosignaalin avulla. Yksinkertaisiin ja edullisiin laitteisiin voidaan kiinnittää kosketuksesta räjähtävä ammus. FPV-droonien käyttämää analogista videosignaalia on kohtuullisen vaikea häiritä elektronisesti.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU on julkaissut tuoreen videon lennokkien tuhoamasta venäläiskalustosta.

Videolla näytetään, kuinka räjähdelennokit ovat iskeytyneet keskelle venäläissotilaiden ryhmää ja panssarivaunun tykkitornin takaosaan. Ketteriä laitteita on pystytty ohjaamaan jopa rakennusten katoissa olevista aukoista sisään ennen niiden räjähtämistä.

SBU:n mukaan viimeaikaisissa iskuissa on tuhottu kolme Venäjän panssarivaunua, neljä panssariajoneuvoa ja kahdeksan tutkaa tai elektronisen sodankäynnin järjestelmää. Venäjän kerrotaan lisäksi menettäneen yhdeksän muuta ajoneuvoa, yhdeksän linnoitettua tuliasemaa sekä neljä ammus- tai polttoainevarastoa.

