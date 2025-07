Kiinan väitetään tehneen EU-edustajalle harvinaisen tunnustuksen sodasta

Kiinan ulkoministeri Wang Yi sanoi EU:n korkealle ulkoasiainedustajalle Kaja Kallakselle tapaamisessa keskiviikkona, että Kiina ei halua Venäjän häviävän sotaa Ukrainassa.

Kiinan pelkona on, että tämän jälkeen Yhdysvaltojen fokus siirtyisi Ukrainasta Kiinaan ja Taiwanin-tilanteeseen. Asiasta kertoo South China Morning Post (SCMP), joka viittaa keskusteluista perillä oleviin lähteisiin.

Wang Yin kerrotaan kuitenkin edelleen tiukasti kiistäneen, että Kiina tukisi Venäjää sen sotaponnisteluissa taloudellisesti tai sotilaallisesti. Wangin mukaan, jos Kiina näin tekisi, ”konflikti olisi päättynyt jo aikaa sitten”.

Wangin lausunto vaikuttaisi vahvistavan sen, minkä moni EU:n johdossa on ajatellut Pekingin suhtautumisen oikeasti olevan – huolimatta Kiinan julkisista kannanotoista. Maan ulkoministeriö on toistuvasti väittänyt, ettei Kiina ole sodan osapuoli.

Kiina on ollut Venäjälle tärkeä kumppani, joka on auttanut Moskovaa kiertämään pakotteita sekä toimittanut niin kutsuttuja kaksikäyttötarvikkeita, jotka ovat päätyneet Venäjän sotateollisuudelle, Kyiv Independent toteaa.

SCMP:n mukaan Wangin suorasukaisuus tuli yllätyksenä joillekin EU:n virkamiehille. Tällaista ei ole totuttu Kiinalta kuulemaan.

Nelituntisen tapaamisen on kuvailtu sujuneen kohteliaissa merkeissä, vaikkakin jännitteisesti.

Ennen tapaamista Kallas sanoi France24:n mukaan, että Kiina ei ole Euroopan vastustaja, mutta turvallisuuden osalta suhde on ”lisääntyvän rasituksen alla”.

Kaksi paikalla ollutta lähdettä kuvailee, että Wang pyrki antamaan tapaamisessa Kallakselle ”historian ja reaalipolitiikan oppitunnin” Kiinan näkökulmasta.

EU:n tiedotteen mukaan Kallas korosti tapaamisessa Wangille Ukrainan osalta sitä vakavaa uhkaa Euroopan turvallisuudelle, jonka kiinalaisyritysten tuki Venäjän laittomalle sodalle aiheuttaa.

Kallas kehotti Kiinaa lopettamaan välittömästi kaiken aineellisen tuen Venäjän sotateollisuudelle ja sen sijaan tukemaan täydellistä, ehdotonta tulitaukoa sekä oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa Ukrainassa.

Wang puolestaan totesi ulkoministeriön lausunnossa, että Eurooppa on useiden haasteiden edessä, mutta yksikään niistä ei ole Kiinan aiheuttama ”ei ennen, ei nyt eikä tulevaisuudessa”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on syyttänyt Pekingiä useasti aseiden toimittamisesta Moskovalle. Toukokuun lopussa Zelenskyi sanoi, että Kiina on lopettanut lennokkien myynnin Ukrainalle ja länsimaille, mutta myy niitä yhä Venäjälle.

