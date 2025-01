Laukaus kuuden sekunnin välein – Ranskan AMX-vaunut taistelevat etulinjassa

Ranskalaiset AMX-10 -rynnäkköpanssarivaunut pitävät hyökkääjän kurissa Itä-Ukrainan rintamalla, kertoo Ukrainan valtiollinen United24 -media.

Pokrovskin kaupungin lähellä taistelee Ukrainan 37. merijalkaväkiprikaati. Tilannetta rintamalohkolla kuvataan karuksi Venäjän edetessä kohti kaupunkia.

Puolustajien lohtuna on kaksi asiaa: Rintamalinjojen toisella puolella myös venäläiset kärsivät kurjasta ja kosteasta säästä, ja ukrainalaisten tukena on Ranskan lahjoittamia AMX-vaunuja. Maa antoi Ukrainalle 40 kappaletta vaunuja vuonna 2023, ja on sen jälkeen jatkanut toimituksia säännöllisesti. Pian luvassa on uusi 18 vaunun toimitus.

AMX suunniteltiin 1980-luvulla merentakaisia operaatioita silmällä pitäen. Vastapuolen varusteiden ajateltiin koostuvaan korkeintaan konekivääreillä aseistetuista lava-autoista. Tämän vuoksi AMX:n 1,5 senttimetrin panssari ei sovellu rynnäköihin.

Tämän ukrainalaiset oppivat vaikeimman kautta vuoden 2023 kesän epäonnistuneessa vastahyökkäyksessä.

Sen sijaan ukrainalaissotilaat ovat oppineet hyödyntämään AMX:n suurinta vahvuuutta, eli nopeutta. Vaunun maksiminopeus on 85 kilometriä tunnissa, joskin Ukrainan arojen muta laskee tätä huomattavasti.

– Tämä sää ei tee hyvää vaunulle. Kuivassa säässä vaunu toimii hyvin, kertoo sotilas Shaman.

AMX on aseistettu 105 millimetrin tykillä. Ukrainalaiset ovat keksineet hyödyntää tätä myös pitkän kantaman tykkinä, muuttaen rynnäkkövaunun eräänlaiseksi panssarihaupitsiksi. Näin tykillä voidaan ampua jopa seitsemän kilometrin päähän.

Tykillä voidaan lataajan taidosta riippuen ampua jopa kuuden sekunnin välein. 60-70 sekunnin aikana miehistö saattaa siis ampua 11-12 laukausta. Tarkkuus riippuu siitä, onko tukena tiedusteludrooneja ohjaamassa tulta.

– [Tykin] tarkkuus on okei. Panssarointi on hieman heikko. Sitä ei suunniteltu lähitaisteluun. Se toimii hyvin, tiivistää vaununjohtaja Red.

Red myöntää, että ukrainalaisten tilanne on vaikea. Venäläiset ovat enää kahdeksan kilometrin päässä Pokrovskista ja jatkavat hyökkäyksiään päivittäin. Sotilaat ovat kuitenkin kiitollisia Ranskan toimittamasta avusta.

– Kiitos paljon Ranskalle. Tarvitsemme lisää uusia vaunuja, ja olemme hyvin kiitollisia, jos auttaisitte meitä, Shaman sanoo.