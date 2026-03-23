Arvovaltaisen CSIS-ajatushautomon Euroopan, Venäjän ja Euraasian tutkimusohjelmaa johtava Max Bergmann arvostelee Naton pääsihteeri Mark Ruttea kovin sanoin.

Rutte totesi CBS:n Face the Nation -ohjelmassa tietävänsä, että ”(Yhdysvaltain) presidentti (Donald Trump) ja hänen tiiminsä – Jared Kushner, Steve Witkoff, Marco Rubio – pyrkivät jatkuvasti ukrainalaisten kanssa painostamaan venäläisiä maksimaalisesti saadakseen aikaan rauhansopimuksen Ukrainassa”.

Ohjelman juontaja Margaret Brennan sanoi, että ”tämä ei ole maksimaalista painostusta” viitaten Trumpin hallinnon päätökseen lieventää Venäjän öljyyn kohdistuvia pakotteita maailmanlaajuisella tarjonnan puutteella Iranin sodan vuoksi.

– Hänen (Rutte) ei yksinkertaisesti tarvitse tehdä tätä. Se osoittaa Naton täydellisen aivokuoleman. Ainoa suunnitelma on vain anella Amerikkaa jäämään. Siitä on tulossa farssi, eikä se edes toimi, Max Bergman lataa suorasanaisesti Bluesky-viestipalvelussa.

Pääsihteerinä Rutte on pyrkinyt ennen kaikkea varmistamaan, että Yhdysvallat pysyy täysin sitoutuneena Natoon ja Euroopan turvallisuuteen laajemminkin. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Rutte on tästä syystä imarrellut Trumpia ja jopa vähätellyt eurooppalaisten pyrkimyksiä kohti laajempaa strategista autonomiaa.

Muun muassa Harvardin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Stephen Walt katsoo, että vaikka Eurooppa on liian riippuvainen Yhdysvalloista, niin se ei ole pysyvä tilanne. Naton eurooppalaisten jäsenten on luotava kyky estää hyökkäys omalle alueelleen.

Trump on todennut, että Venäjään kohdistetut öljypakotteet tullaan palauttamaan välittömästi, kun Iranin sodan aiheuttama akuutti öljykriisi on ohi.