Lataatko sähkölaitetta näin? Tämä virhe aiheuttaa yli sata paloa vuodessa

Ladattavien laitteiden akut ja laturit aiheuttivat Suomessa viime vuonna yli sata sähköpaloa, kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Ilmiö korostuu, vaikka sähköpalojen kokonaismäärä on pysynyt pitkään melko vakaana.

Ladattavan laitteen akku tai laturi aiheutti vuonna 2025 yhteensä 103 sähköpaloa. Määrä on hieman pienempi kuin vuotta aiemmin (108), mutta selvästi korkeampi kuin aiempina vuosina, jolloin tapauksia kirjattiin tyypillisesti 60–70 vuodessa.

Taustalla on laitteiden nopea yleistyminen. Älypuhelimet, tabletit, sähköpyörät, sähköpotkulaudat ja akkukäyttöiset työkalut ovat arkipäivää yhä useammassa kodissa.

Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö korostaa, että kasvanut laitemäärä näkyy suoraan myös riskeissä.

– Akkulaitteita on kodeissa paljon, ja siksi myös niiden turvallinen käyttö ja lataaminen korostuvat sähköpalojen ehkäisyssä, hän sanoo tiedotteessa.

Merkittävä osa paloista liittyy tilanteisiin, joissa laitetta käytetään tai ladataan ohjeiden vastaisesti. Lataus jätetään valvomatta, käytetään väärää laturia tai laite on vaurioitunut.

Akkupalot voivat olla voimakkaita ja vaikeasti sammutettavia.

– Jos et tiedä mitä teet, poistu tilasta, sulje ovi ja soita 112, Lepistö ohjeistaa.

Sähköpalo ei useinkaan johdu yksittäisestä viasta, vaan taustalla on ihmisen toiminta. Oikea käyttö, kunnon seuranta ja valmistajan ohjeiden noudattaminen pienentävät riskiä olennaisesti.

Liesi edelleen yleisin syttymislähde

Pelastusviranomaisten PRONTO-tietokannan mukaan sähkölaitteista tai -asennuksista alkaneita tulipaloja kirjattiin vuonna 2025 yhteensä 2 455. Määrä kasvoi yli sadalla edellisvuodesta.

Yleisin syttymislähde oli edelleen sähköliesi tai -uuni (968 tapausta). Seuraavina tulivat valaisimet (182), sähkökiukaat (104), sähköjohdot ja kaapeloinnit (95) sekä mikroaaltouunit (92).

Sähköpalolla tarkoitetaan tulipaloa, joka saa syttymisenergiansa suoraan sähköstä – esimerkiksi kodinkoneesta, valaisimesta tai sähköasennuksesta.

Vaikka kokonaismäärä ei ole viime vuosina muuttunut merkittävästi, yksittäisissä syissä näkyy selviä muutoksia. Akkulaitteiden yleistyminen on nostanut niiden osuuden aiempaa näkyvämmäksi osaksi palotilastoja.

