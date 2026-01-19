Nämä laitteet voivat tuhota kotisi tai viedä henkesi: vakuutusyhtiöiltä painava varoitus

Temusta tilattu pölynmimuri syttyi palamaan ja tuhosi koko asunnon. Temusta ostetuista vaatteista löytyi terveydelle haitallisia kemikaaleja. Euroopan leluteollisuuden etujärjestön TIE:n laaja selvitys osoitti, että monet lapsille tarkoitetut lelut ovat vaarallisia ja ne voivat aiheuttaa jopa lapsen tukehtumisen. Lisäksi viime vuonna paljastui, että Temussa myytiin heikkolaatuisia tuotteita luvattomasti Finlayson-brändin nimissä. Joskus paketista on voinut löytyä jotain täysin sinne kuulumatonta.

Edellä mainitut ovat esimerkkejä tapauksista, jotka ovat päätyneet uutisotsikoihin viime aikoina. Myös vakuutusyhtiö Pop-vakuutus varoitti joulun alla etenkin ”temutettuihin” sähkölaitteisiin liittyvistä turvallisuusriskeistä. ”Temuttaminen” tarkoittaa tavaroiden tilaamista ulkomaisista, EU:n ulkopuolisista verkkokauppa-alustoista. Temun lisäksi tällaisia alustoja ovat esimerkiksi Shein ja Aliexpress.

Lukuisista varoituksista huolimatta suomalaiset ovat hullaantuneet ”temuttamisesta” ja tavaraa tilataan verkkokaupoista kasvavissa määrin. Kyse ei ole enää vähäisestä ilmiöstä, vaan Suomeen virtaa jatkuvalla syötöllä esimerkiksi sähkölaitteita, jotka eivät täytä meillä käytössä olevia turvallisuusvaatimuksia.

Miten ”temuttaminen” näkyy vakuutusyhtiöiden korvaus- ja vahinkotilastoissa? Kysyimme asiasta kahdelta suurelta vakuutusyhtiöltä, If-vahinkovakuutukselta ja Pohjola-vakuutukselta.

Pohjola-vakuutuksen korvauspäällikkö Sini Kujala kertoo, että esimerkiksi sähkölaitteet ja etenkin latauksessa olevat laitteet aiheuttavat palovahinkoja. Vahinkotilastoissa ei kuitenkaan toistaiseksi ole havaittavissa, että esimerkiksi Kiinasta hankitut tuotteet korostuisivat vahinkotapauksissa.

Huomionarvoista on kuitenkin se, että kaikki vikatilanteet eivät tule vakuutusyhtiön tietoon.

– Osa viallisiin tuotteisiin liittyvistä vahingoista jää ilmoittamatta vakuutusyhtiölle, jos ne eivät aiheuta isompaa vahinkoa muulle omaisuudelle ja vahingon määrä jää alle vakuutuksen omavastuun, Kujala huomauttaa.

Myöskään Ifillä ei ole toistaiseksi suoraa tilastotietoa siitä, kuinka paljon ulkomaalaisista halpakaupoista ostetut tavarat ovat aiheuttaneet vahinkoja.

– Tuntuma kuitenkin on, että ne ovat lisääntymään päin. Todennäköisesti myös niin sanotut läheltä piti-tilanteet ovat yleistyneet näiden laitteiden kanssa ja ne eivät vahinkotilastoissa näy, Ifin omaisuusvakuutuksen vakuutuspäällikkö Ismo Ruokoselkä arvioi.

Pahimmillaan laite voi aiheuttaa hengenvaaran

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö EU:n ulkopuolelta tilattuun halpatavaraan liittyisi riskinsä.

Ongelmaksi muodostuu etenkin se, että esimerkiksi Kiinasta tilatut sähkölaitteet eivät aina täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia tai ne eivät sovellu käytettäväksi EU:n alueella. Ruokoselän mukaan laitteissa saatetaan käyttää heikkolaatuisia komponentteja, jotka esimerkiksi kuumentuessaan aiheuttavat vakavia vaaratilanteita.

– Usein puhutaan näiden laitteiden kohdalla kohonneesta riskistä palovahingoille, mutta pahimmassa tapauksessa ostos voi osoittautua hengenvaaralliseksi.

Kujala on samaa mieltä.

– Juuri sähkölaitteiden hankinnassa kannattaa olla liikkeellä turvallisuus edellä.

Kujalan mukaan on hyvä hankkia vain laitteita, joissa on CE-merkintä ja valmistajan tai maahantuojan nimi sekä yhteystiedot. CE-merkintä on valmistajan tai maahantuojan vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevan EU-lainsäädännön vaatimukset.

– Tämä ei toki itsessään takaa sitä, että tuote olisi varmasti turvallinen. Valmistusvirheitä voi sattua myös tunnetuilta valmistajilta ostetuissa tuotteissa, Kujala huomauttaa.

Esimerkiksi Pohjola-vakuutuksessa on ollut käsittelyssä useampia vahinkoja, joissa ladattava laite on syttynyt palamaan jo ensimmäisen latauksen yhteydessä.

– Viranomaisvalvonta ja kuluttajatestit kuitenkin osoittavat, että EU:n ulkopuolisista halpaverkkokaupoista tilatuissa sähkölaitteissa ja latureissa turvallisuuspuutteet ovat moninkertaisesti yleisempiä. Siksi riski on merkittävästi suurempi, kun ostetaan tuotteita, jotka eivät täytä EU:n vaatimuksia.

Aina tuotteen turvallisuuden arvioiminen ei ole helppoa. Ruokoselän mukaan yhtenä isona huolenaiheena onkin se, että kuluttajan saattaa olla vaikea arvioida, onko tuote vaarallinen. Käyttöohjeet saattavat olla puutteelliset tai niitä ei ole ollenkaan. Tämä osaltaan lisää vahinkoriskiä.

Asiantuntijan vinkit: Näin suojaudut vahingoilta Mihin asioihin kuluttajien kannattaisi kiinnittää huomiota ennen tilauspäätöstä, jotta mahdollisilta vahingoilta voitaisiin välttyä? Pohjola-vakuutuksen korvauspäällikön Sini Kujalan mukaan ennen tilauspäätöstä kannattaisi kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Epätavanomainen hinta: Jos hinta on huomattavasti markkinahintaa alempi, se voi olla merkki siitä, että tuote ei täytä turvallisuusvaatimuksia tai on väärennös. Oikea jännite: Varmista, että laite on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa ja toimii 230 V jännitteellä. Käyttöolosuhteet: Jos laite on tarkoitettu ulkokäyttöön, varmista vesitiiviys (IP-luokitus) ja että laite kestää Suomen ilmaston ja pakkasen. CE-merkintä ja jäljitettävyys: Laitteessa tulee olla CE-merkintä sekä valmistajan tai maahantuojan nimi ja yhteystiedot. Käyttöohjeet: Tuotteen mukana tulee olla käyttöohjeet. Luotettava myyjä: Suosi tunnettuja ja luotettavia kauppoja tai EU:n sisämarkkinoilla toimivia verkkokauppoja. Luotettavilta valmistajilta ja myyjiltä ostamisen lisäksi vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä seuraavin tavoin: Käytä laitteita ohjeiden mukaan: Noudata valmistajan käyttöohjeita ja huoltosuosituksia. Lataa vain valvotusti: Älä jätä laitteita lataukseen yön yli tai poissa ollessasi. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi laitteesta ja verkkovirrasta. Reagoi poikkeamiin heti: Jos laite kuumenee, pitää outoa ääntä, haisee tai rikkoutuu, lopeta käyttö välittömästi. Sijoita ja säilytä oikein: Lataa laitteet palovaroittimen läheisyydessä, ei helposti syttyvän materiaalin lähellä tai poistumisreiteillä. Vältä kosteutta ja äärilämpötiloja (pakkanen ja kuumuus). Huolehdi paloturvallisuudesta: Varmista, että kodissasi on toimivat palovaroittimet ja että ne sijaitsevat myös tiloissa, joissa laitteita ladataan. Lähde: Sini Kujala, Pohjola-vakuutus

Voidaanko vakuutuskorvaus jättää maksamatta?

Kiinalaisten halpatavaroiden turvallisuuspuutteista on varoiteltu jo pidemmän aikaa. Voiko pahimmassa tapauksessa käydä niin, että vakuutuskorvaus jää kokonaan saamatta tai sitä alennetaan tuntuvasti, jos esimerkiksi tulipalo saa alkunsa turvallisuusvaatimusten vastaisesta ulkomailta tilatusta sähkölaitteesta?

Vakuutusyhtiöillä on asiaan yksiselitteinen vastaus.

– Sillä ei ole suoraan vaikutusta vakuutuskorvaukseen, mistä laite on hankittu, Ifin Ruokoselkä kertoo.

Samoilla linjoilla on Pohjola-vakuutuksen Kujala.

– Jos esimerkiksi Kiinasta tilattu laite aiheuttaa kotona tulipalon, voidaan vahinko käsitellä kotivakuutuksesta. Emme tee vakuutuskorvaukseen vähennyksiä pelkästään sillä perusteella, että tuote on tilattu ulkomailta.

Laitteen lataustavoilla voi kuitenkin olla vaikutuksia vakuutuskorvaukseen.

– Laitteita ei tulisi koskaan ladata palavien materiaalien lähellä, kuten sängyssä tai sohvalla. Myöskään laitteiden lataamista ei pidä koskaan tehdä ilman valvontaa, kuten kotoa poistuttaessa, Ruokoselkä kertoo.

Hänen mukaansa asiasta mainitaan myös vakuutuksen suojeluohjeissa. Niiden noudattamatta jättäminen voi johtaa korvauksen vähentämiseen.

– Tilanteet kuitenkin arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Asumisturvallisuuden lisäksi niin sanottuun ”temuttamiseen” liittyy muitakin ongelmia. Kiinalaisen halpakaupan on syytetty vääristävän kilpailua ja olevan uhka suomalaisten työpaikoille. Lisäksi heikkolaatuisen tavaran tilaaminen ulkomailta kuormittaa ympäristöä.

