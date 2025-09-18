Lasten kengistä löytyi vaarallista ainetta, käyttö pitää lopettaa heti

Kiinalaisessa verkkokaupassa myydyistä Shein-sandaaleista on löytynyt vaarallista ainetta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa asiasta sivuillaan.
– Tuote sisältää ftalaattia ja lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja yli sallitun määrän. Aineet ovat terveydelle ja ympäristölle vaarallisia, Tukes varoittaa.
Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Tuotteita on myyty Shein-verkkokaupassa. Tukesin mukaan Shein on poistanut tuotteen valikoimista viraston yhteydenoton jälkeen.
Tuotteen tuotenumero on sk2311101262721112. Tuotteen vastuuyrityksenä toimii sen myyjäyritys Shein.
– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista.
Myös muista kiinalaissa verkkokaupoissa myydyistä tuotteista on löydetty vakavia puutteita. Tukes varoitti aiemmin vaarallisesta lasten hyppynarusta, jota on myyty Temu-verkkokaupassa. Lisäksi lapsille tarkoitetusta Lilo & Stitch -repusta on löydetty vaarallisia kemikaaleja. Myös näiden tuotteiden käyttö tulee lopettaa välittömästi.
Kiinalaisten verkkokauppojen, kuten Temun ja Sheinin suosio on kasvanut nopeasti Suomessa viime aikoina. Suomalaiset kaupan toimijat ovat vaatineet kiinalaisia toimijoita kuriin. Vaatimusten taustalla on muun muassa se, että kiinalaiset halpakaupat eivät maksa samalla tavalla veroja kuin eurooppalaiset toimijat. Näin kiinalainen halpakauppa myös vääristää kilpailua.
Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto on kertonut ”temutuksen” haittapuolista aiemmin Verkkouutisten Asiakysymyksessä.
Eräs merkittävä kiinalaiseen halpakauppaan liittyvä ongelma on se, että niissä myytävät tuotteet eivät aina täytä eurooppalaisia turvallisuusvaatimuksia. Esimerkiksi Pirkanmaalla kerrostalohuoneisto tuhoutui Temusta tilatun akkukäyttöisen imurin takia. Myös verkkokauppojen myymistä vaatteista on löytynyt haitallisia kemikaaleja. Aiemmin kerroimme myös tapauksesta, jossa Temusta tehdyn paketin seasta löytyi yllättäen kondomi.