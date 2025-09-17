Temun hyppynarusta löytyi vaarallisia kemikaaleja, poista heti käytöstä

Kiinalaisessa Temu-verkkokaupassa myydystä hyppynarusta on löydetty vaarallisia kemikaaleja. Asiasta varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes verkkosivuillaan.
Hyppynarun naruosa sisältää ftalaatteja yli sallitun määrän. Tukesin mukaan nämä ftalaatit on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi.
Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Tuotteen vastuuyrityksenä toimii Temu.
– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista, Tukes neuvoo.
Tukesin mukaan Temu on poistanut tuotteen valikoimistaan Tukesin yhteydenoton jälkeen.