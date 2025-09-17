Verkkouutiset

Kuva poisvedettävästä tuotteesta. TUKES

Temun hyppynarusta löytyi vaarallisia kemikaaleja, poista heti käytöstä

  • Julkaistu 17.09.2025 | 14:26
  • Päivitetty 17.09.2025 | 14:26
  • Takaisinvedot, Temu
Tuotteen käyttö voi aiheuttaa pitkäkestoista haittaa.
Kiinalaisessa Temu-verkkokaupassa myydystä hyppynarusta on löydetty vaarallisia kemikaaleja. Asiasta varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes verkkosivuillaan.

Hyppynarun naruosa sisältää ftalaatteja yli sallitun määrän. Tukesin mukaan nämä ftalaatit on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisiksi aineiksi.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi. Tuotteen vastuuyrityksenä toimii Temu.

– Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Yritys antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista, Tukes neuvoo.

Tukesin mukaan Temu on poistanut tuotteen valikoimistaan Tukesin yhteydenoton jälkeen.

Vaarallinen tuote on ollut myynnissä Temu-verkkokaupassa. TUKES
