Nämä kynttilät voivat aiheuttaa tulipalon, lopeta käyttö heti

Erä Ikeassa myytyjä kynttilöitä vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Takaksinveto koskee Smöjträd-merkkisiä kruunukynttilöitä. Kynttilöissä voi olla ylimääräisiä sydänlankoja vahan seassa. Ylimääräiset sydänlangat voivat syttyä palamaan ja muodostaa tarkoitettua suuremman liekin.
Pahimmillaan kynttilät voivat aiheuttaa tulipalon tai palovamman vaaran.
Kuluttajia kehotetaan poistamaan kynttilät käytöstä välittömästi. Ikea pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen.