Verkkouutiset

Nämä kynttilät voivat aiheuttaa tulipalon, lopeta käyttö heti

Tuotteet eivät täytä turvallisuusvaatimuksia.
Takaisinvedettävät tuotteet. IKEA/TUKES
Erä Ikeassa myytyjä kynttilöitä vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Takaksinveto koskee Smöjträd-merkkisiä kruunukynttilöitä. Kynttilöissä voi olla ylimääräisiä sydänlankoja vahan seassa. Ylimääräiset sydänlangat voivat syttyä palamaan ja muodostaa tarkoitettua suuremman liekin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pahimmillaan kynttilät voivat aiheuttaa tulipalon tai palovamman vaaran.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan kynttilät käytöstä välittömästi. Ikea pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen.

Mainos