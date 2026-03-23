Juomalaseista löytyi lyijyä, lopeta käyttö heti

Suuri erä juomalaseja vedetään myynnistä, sillä niistä on löytynyt liikaa lyijyä ja kadmiumia. Asiasta tiedottaa Ruokavirasto.
Takaisinveto koskee Tigerissä myytyjä juomalaseja.
Tiger tiedotti yksittäisten juomalasien takaisinvedosta jo tammikuussa. Slovakiassa tehdyssä viranomaisnäytteenotossa oli todettu Kiinassa valmistetun juomalasin olevan elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön vastainen. Tuotteesta kerrottiin tutkimuksessa irtoavan liikaa lyijyä ja kadmiumia.
Nyt yritys ilmoittaa, että tanskalaisen emoyhtiön pyynnöstä takaisinvetoa laajennetaan samasta syystä muihinkin samaa sarjaa oleviin juomalaseihin. Takaisinvedon kohteena ovat nyt seuraavat juomalasit (220 ml):
– kukkakuvioilla, tuotenro 3060031, myyty tammikuusta 2025 alkaen
– kurpitsakuvioilla, tuotenro 3057450, myyty elokuusta 2024 alkaen
– appelsiinikuvioilla, tuotenro 3062993, myyty toukokuusta 2025 alkaen
– sydänkuvioilla, tuotenro 3052986, myyty tammikuusta 2024 alkaen
– mansikkakuvioilla, tuotenro 3053912, myyty helmikuusta 2024 alkaen
– sitruunakuvioilla, tuotenro 3055350, myyty toukokuusta 2024 alkaen
Juomalaseja on myyty Flying Tiger Copenhagen -myymälöissä eri puolilla Suomea. Kuluttajia neuvotaan lopettamaan tuotteen käyttö.