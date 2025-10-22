Laskuvarjojoukot vapauttivat kylän ja ottivat 50 venäläissotilasta vangiksi

Ukrainan maahanlaskujoukot ovat vapauttaneet Kutsheriv Jarin kylän Dobropilljan alueella Donetskissa. Maahanlaskujoukkojen esikunta ilmoitti asiasta Telegramissa ja julkaisi tapahtumista videon.
– Maahanlaskujoukkojen yksiköt, ja erityisesti 132. erillinen tiedustelupataljoona, ovat vapauttaneet Kutsheriv Jarin asuinalueen Dobropilljan sektorilla, lausunnossa todetaan.
Operaation aikana Ukrainan joukot ottivat vangiksi yli 50 venäläissotilasta. Ukrainalaissotilaat nostivat lipun vapautetussa kylässä.
– Askel askeleelta Ukraina ottaa takaisin oman [maansa].
Ukrainan asevoimien pääesikunta julkaisi myös videon Kutsheriv Jarista ja kommentoi, että vankien vaihtovarantoa on täydennetty merkittävästi.
Ukrinformin mukaan Ukrainan joukkojen itäisen ryhmän tiedottaja, kapteeni Hryhorii Shapoval sanoi aiemmin, että venäläiset joukot olivat tunkeutuneet Kutsheriv Jarin ja Shahoven laitamille Donetskissa, mutta taistelut jatkuivat ja tilanne pysyi puolustajan hallinnassa.