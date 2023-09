Lapsia väitettiin houkutellun pakettiautoon – rikosilmoitus kunnianloukkauksesta

Viimeisen viikon aikana Etelä-Karjalan alueellisissa sosiaalisen median keskusteluryhmissä on käyty aktiivista keskustelua valkoisesta pakettiautosta, jonka kuljettajan on väitetty houkutelleen lapsia autonsa kyytiin. Kaakkois-Suomen poliisilaitos kertoo asiasta tiedotteessa.

Keskusteluissa on poliisin mukaan julkaistu kuvia valkoisista pakettiautoista, joiden on esitetty liittyvän tapaukseen.

Poliisille on tehty rikosilmoitus kunnianloukkauksesta, koska asiaan liittymättömän henkilön autosta on julkaistu kuvia keskustelupalstoilla.

Poliisi haluaa muistuttaa ihmisiä muutamista asioista, jotka niin sosiaalisessa mediassa keskusteluihin osallistuvien kuin esimerkiksi lasten vanhempien on hyvä muistaa vastaavanlaisissa epäilyissä.

Lapsiin kohdistuvat julkisella paikalla tehdyt lähestymisyritykset ovat poliisin mukaan ymmärrettävästi tunteita herättävä ja pelottava asia kaikille lähialueen asukkaille, mutta erityisesti lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Sosiaalisen median asuinalueiden keskusteluryhmät tavoittavat monet asukkaat, ja niissä tiedon julkaiseminen tavoittaa ihmisiä nopeasti ja helposti.

Tähän liittyy poliisin mukaan kuitenkin omat haasteensa, sillä perättömiä tietoja julkaiseva voi joutua syytteeseen rikoksesta.

– Tällä viikolla meille on kirjattu Lappeenrannassa rikosilmoitus kunnianloukkauksesta. Henkilön kunniaa on loukattu kirjoittamalla aiheettomasti Facebookin-ryhmään väittäen, että hänen autonsa liittyy tapaukseen, jossa lapsia on yritetty houkutella autoon karkkia tarjoamalla. Lisäksi henkilön omistaman auton kuva on julkaistu Facebookissa, kertoo rikoskomisario Liisa Kunnas tiedotteessa.

Poliisi muistuttaa, että sosiaalisen median kirjoittelua tehokkaampi tapa on ilmoittaa epäillyistä välittömästä poliisille.

– Esimerkiksi tässä Lappeenrannan valkoisen pakettiauton tapauksessa ei poliisille ole ilmoitettu, että houkutteluyritykset olisivat kohdistuneet lapsiin. Näin ollen tallaista tapahtumaa ei ole poliisilla tutkinnassakaan.

Hätätilanteessa soitettava välittömästi 112

Mikäli joku yrittää houkutella lasta autoonsa, poliisi kehottaa olemaan välittömästi yhteydessä hätänumeroon 112. Poliisin mukaan toimintamalleista on hyvä puhua lasten ja nuorten kanssa ennakkoon, jotta heillä on tietoa ja taitoa toimia, jos tällainen pelottava tilanne tulee eteen.

– Mikäli joku yrittää houkutella autonsa kyytiin karkin, tai muun viattomalta kuulostavan asian tiimoilta, kannattaa poistua turvallisen välimatkan päähän ja ilmoittaa asiasta välittömästi yleiseen hätänumeroon 112. On tärkeää opettaa lapsia yleisen hätänumeron käytöstä, poliisi ohjeistaa.

Hätäkeskus ohjaa asian poliisille nopeasti, ja poliisi pääsee puuttumaan tilanteeseen. Mitä nopeammin poliisi saa tiedot tapahtuneesta, sitä paremmat mahdollisuudet poliisilla on saada tekijä kiinni.

Edellä mainittujen ohjeiden lisäksi voi ottaa ylös auton tuntomerkit (rekisteritunnus, väri, merkki) sekä houkuttelijan tuntomerkit (sukupuoli, hiustenväri, ikä, pituus, vaatetus sekä muut ehkä huomiota herättävät ulkoiset tuntumerkit).

– Tärkeintä on kuitenkin ohjeistaa lasta ja nuorta ottamaan välimatkaa houkuttelijaan, ja kertoa tapahtuneesta välittömästi vanhemmille tai muulle luotettavalle aikuiselle, joka voi auttaa asian hoitamisessa, poliisi neuvoo.