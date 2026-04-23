Jouduitko rikoksen uhriksi huomaamatta? Poliisi varoittaa ilmiöstä

Poliisi varoittaa Etelä-Suomessa liikkuvista taskuvarkaista.

Poliisi epäilee, että Etelä-Suomessa liikkuva taskuvaraskaksikko on vienyt rahaa useilta uhreilta ilman, että kaikki tapaukset ovat tulleet viranomaisten tietoon. Erityisesti iäkkäät ihmiset ovat joutuneet kohteiksi.

Itä-Uudenmaan poliisin mukaan tekijät ovat toimineet suunnitelmallisesti. Rikosylikonstaapeli Janne Levälampi kertoo, että tapauksia voi olla selvästi enemmän kuin poliisin tietoon on tullut.

– Meillä on epäilys, että tapauksia on ollut paljon, mutta läheskään kaikista ei ole tehty poliisille ilmoitusta, Levälampi sanoo tiedotteessa.

Poliisin tiedossa olevassa Keravan tapauksessa tekijät seurasivat uhria, urkkivat pankkikortin tunnusluvun ja anastivat lompakon tämän huomaamatta. Tämän jälkeen tililtä nostettiin rahaa.

Levälammen mukaan osa uhreista ei välttämättä edes tiedä joutuneensa rikoksen kohteeksi.

– Monet asianomistajista todennäköisesti epäilevät vain kadottaneensa lompakon, vaikka se tosiasiassa on anastettu heiltä huomaamatta.

Polisi kehottaa erityiseen varovaisuuteen pankkiautomaateilla. Tunnusluvun näppäily tulisi aina suojata ja varmistaa, ettei vieressä ole ulkopuolisia seuraamassa tapahtumaa.

– Nyt on hyvä aika soittaa iäkkäille vanhemmille, ystävälle tai sukulaiselle ja kysyä kuulumisia ja varmistaa, että heidän lompakkonsa on tallessa ja tililtä ei ole hävinnyt luvattomasti rahaa, Levälampi sanoo.

Poliisi muistuttaa, että epäilyttävistä tilanteista ja mahdollisista varkauksista kannattaa aina tehdä ilmoitus, vaikka kyse olisi pieneltä tuntuvasta summasta.