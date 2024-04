Lakkolait etenevät eduskunnassa

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö työtaisteluoikeuden rajoittamista koskevasta lainsäädännöstä on valmistunut.

Valiokunta puoltaa työtaisteluoikeuden rajoittamista koskevan sääntelyn hyväksymistä muutettuna. Poliittisiin lakkoihin valiokunta ehdottaa 12 kuukauden aikarajaa, jonka kuluttua poliittista työtaistelua voi jatkaa saman tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisäksi valiokunta ehdottaa täydennettäväksi edellytyksiä, joiden mukaan työnantaja voi kuitata lainvastaiseksi todettuun työnseisaukseen osallistuneen työntekijän palkasta 200 euron seuraamusmaksun.

Ehdotetut lait on hallituksen esityksen mukaan tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024. Valiokunta sanoo mietinnössään, että lait pitäisi saattaa voimaan mahdollisimman pian. Mietinnössä lisäksi todetaan, ettei estettä lakien voimaantulon aikaistamiseen ole.

Oppositiopuolueista SDP, vasemmistoliitto ja vihreät esittävät vastalauseissaan lakkolakien hylkäämistä. Valiokunnan oppositioedustajat katsovat, että esitetyt lakimuutokset ovat suhteettoman rajuja.

– Mielestämme yksilöille määritelty 200 euron sakko on tarpeeton ja sitä ei tulisi säätää. Tällaisia työrauhan vastaisia tapauksia on nykyäänkin erittäin harvoin. 2000-luvulla yli 1100:sta käsitellystä jutusta vain 39. Nyt kun lakkosakot nousevat rajusti työtekijäpuolelle, niitä on entistä vähemmän. Teemme vain uudenlaista oikeuskäytäntöä, turhaa lainsäädäntöä ja aiheutamme kaksinkertaisen sanktion ensin yhdistykselle ja sitten vielä sen jäsenelle, sanovat oppositioedustajat yhteisessä tiedotteessaan.