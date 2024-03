Lähetitkö intiimejä kuvia itsestäsi? Niitä voidaan käyttää kiristyksessä

Poliisin tietoon on viime viikkojen aikana tullut joitakin tapauksia Itä-Suomessa, joissa eri sosiaalisen median alustoilla tai treffipalveluissa jaetuilla intiimeillä kuvilla tai videoilla on ryhdytty kiristämään.

– Lähes kaikissa tapauksissa asianomistaja on tutustunut jollakin sosiaalisen median alustalla tai treffipalvelussa toiseen henkilöön. Tutustumisen edetessä on asianomistajat lähettäneet vastapuolelle intiimejä kuvia tai videoita. Yhdessä tapauksessa vastapuoli oli nauhoittanut keskinäisen videopuhelun, jonka aikana asianomistaja oli esitellyt intiimejä paikkojaan. Sittemmin vastapuoli on uhannut julkaista haltuun saamansa materiaalin lähettäjän sosiaalisen median kanavilla, ellei hänelle makseta rahaa tai hankita esimerkiksi ostokortteja pelialustoille, kertoo rikoskomisario Juha Leinonen Itä-Suomen poliisista tiedotteessa.

Leinosen mukaan poliisin tietoon on tullut myös tapaus, jossa uhrista on tehty paljastava video ilmeisesti jonkun sovelluksen avulla eli uhrin kasvot on liitetty johonkin aiemmin kuvattuun videoon.

Tällä tuotoksella on sitten yritetty kiristää uhrilta rahaa ja uhattu muussa tapauksessa julkaista tekaistu video. Kiristäjä uhkaa jakaa materiaalin uhrin kaverilistojen henkilöille, seuraajille, vanhemmille, työpaikalle, kouluun ja kaikille muillekin tahoille, jotka on pystynyt esimerkiksi uhrin sosiaalisen median profiilien avulla selvittämään.

Jotkut kiristyksen kohteeksi joutuneet ovat maksaneet kiristäjille heidän pyytämiään rahasummia. Maksetut summat ovat olleet muutamasta kympistä yli tuhanteen euroon.

Poliisi muistuttaa, että arkaluonteisten kuvien tai videoiden jakaminen some- tai keskustelukanavissa, varsinkin tuntemattomille henkilöille, sisältää aina riskejä joutua esimerkiksi tällaisten kiristysten uhriksi. Myöskään videoyhteydellä ollessa kannattaa miettiä tarkkaan, mitä niissä itsestään paljastaa, koska ne voidaan aina nauhoittaa. Nettituttavuus on usein paljastunut myöhemmin ihan joksikin muuksi henkilöksi, jona hän on ensin esiintynyt.

– Mikäli olet joutunut tällaisen kiristyksen kohteeksi, niin tee asiasta rikosilmoitus poliisille. Kiristäjälle ei ole järkevää maksaa, koska se ei takaa sitä, että hän jättäisi julkaisematta hallussaan olevaa materiaalia tai, että hän lopettaisi rahan kiristämisen, Leinonen ohjeistaa.

Näiden tapausten tutkintaa vaikeuttaa myös se, että usein kiristäjä toimii ulkomailta käsin ja eikä juuri koskaan omalla nimellään tai kuvallaan.