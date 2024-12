Lähestyvä vaara – uusi laite varoittaa räjähdedrooneista

Videolinkin kautta ohjattavat FPV-räjähdelennokit ovat yleistyneet valtavaa vauhtia Ukrainan rintamalla. Taistelukentän yllä partioivat droonit ovat uhka kaikille ajoneuvolle, ilmatorjuntajärjestelmille ja yksittäisille sotilaille.

Lennokkeja torjutaan elektronisen sodankäynnin keinoin erilaisilla häirintälaitteilla, olalta laukaistavilla ohjuksilla ja käsiaseilla. Täysin toimivaa ratkaisua ei ole löytynyt, sillä osa drooneista pääsee yleensä läpi torjuntatulesta.

FPV-droonien voimasta nähtiin osoitus myös Syyriassa, jossa oppositioryhmien salassa koulutettu lennokkiyksikkö iski marraskuun lopulla hallituksen joukkojen etulinjaa vastaan. Lennokit tuhosivat panssarivaunuja ja surmasivat yksittäisiä komentajia juuri ennen laajemman maahyökkäyksen aloittamista.

Venäjän asevoimien kerrotaan kehittäneen uuden laitteen räjähdedroonien uhkaa vastaan. Puuhun tai sähkölinjojen tolppaan kiinnitettävät ”liikennevalot” varoittavat sotilaita lähestyvistä lennokeista.

Ukrainalainen drooniasiantuntija Serhii Beskrestnovin mukaan venäläiset ovat asentaneet laitteita tärkeiden huoltoväylien varrelle. Lennokkien lähettämiä signaaleja tarkkailevassa laitteessa on kolme eri valoa: ei FPV:tä, FPV lähellä ja FPV kaukana.

On mahdollista, että valo voidaan asettaa myös manuaalisesti muiden havaintojen pohjalta. Venäläislaite voi olla varustettu myös mikrofonilla valokuitukaapelilla ohjattavien droonien havaitsemiseksi.

Myös Ukrainassa on kehitetty vastaavia laitteita. Maan puolustusministeriö sai ensimmäisen patentin pienelle ja kahdella antennilla varustetulla Vitriak M -järjestelmälle, joka voi vastaavasti varoittaa sotilaita lähestyvistä drooneista.

🇷🇺 Russia is deploying traffic-light systems to warn of FPV drone activity. These lights are installed on poles near key military routes and have three modes:

🟢 No FPV detected

🟡 FPV nearby

🔴 FPV far pic.twitter.com/wQyIjCPFrZ

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2024