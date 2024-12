Eliittiyksikön yöllinen yllätysisku – näin Syyrian armeijan rintama romahti

Syyrian oppositioryhmät aloittivat 27. marraskuuta hyökkäyksen diktaattori Bashar al-Assadin hallituksen joukkoja vastaan. Idlibin maakunnasta edenneet joukot murtautuivat läpi asevoimien linjoista ja ottivat haltuunsa vain muutamaa vuorokautta myöhemmin Aleppon kaupungin.

”Aggression torjumiseksi” nimetyn operaation johdossa toimi Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) -aseryhmä, joka on siirtynyt viime vuosina huomattavasti pragmaattisempaan ja maltillisempaan suuntaan.

Turkin tukeman SNA:n taistelijat etenivät samalla pohjoisesta ja Yhdysvaltain tukemat kurdijoukot koillisesta. Syyrian hallituksen rintama oli romahduspisteessä jo marraskuun lopulla, mikä mahdollisti nopean etenemisen maaseudulle. Kapinalliset saivat haltuunsa useita asevoimien tukikohtia ja lentokenttiä.

Tutkija Charles Lister huomauttaa Syria Weekly -mediassa, että operaatiota ei voi varsinaisesti kutsua yllätyshyökkäykseksi. Se oli tarkoitus aloittaa jo lokakuun puolivälissä. Kymmenen eri aseryhmän johtajat olivat kokoustaneet syyskuussa ja valmistelleet laajaa hyökkäystä Aleppon länsiosiin. Tavoitteena oli eliminoida al-Assadin joukkojen tykistöasemat, joilla oli moukaroitu lähes päivittäin Idlibin maakunnan siviilikohteita.

Turkin tiedustelupalvelu MIT sai vihiä suunnitelmasta, mikä johti nopeaan väliintuloon. Turkin hallituksen huolena oli mahdollinen epävakaus ja pakolaisvirtojen kiihtyminen. Useiden kokousten jälkeen opposition suunnitelma pistettiin jäihin. Tässä vaiheessa operaatiolle oli kuitenkin jo valittu nimi, ja sen viestinnän tueksi oli perustettu sosiaalisen median tilejä.

HTS:n eliittijoukot olivat soluttaneet Aleppoon kymmenkunta 3–6 miehen iskuryhmää. Niiden tarkoituksena oli tehdä harhautusiskuja maaoperaation aloittamisen yhteydessä.

Syyrian hallinto oli lisännyt syksyn aikana tykistöpommitusta kapinallisalueita kohtaan. Armeijan tukena oli räjähdelennokkeja, joiden käyttöön oli saatu koulutusta Venäjän asevoimilta. Operaation lykkäämistä seuranneina viikkoina siviilialueille lähetettiin noin 200 räjähdedroonia. Myös Venäjän hävittäjäkoneet pommittivat HTS:n ja muun opposition kohteita lokakuussa.

Charles Listerin haastattelemien sisäpiirilähteiden mukaan Syyrian oppositio teki lopullisen päätöksen hyökkäyksestä maanantaina 25. marraskuuta. Operaatio ”aggression torjumiseksi” aloitettiin kaksi päivää myöhemmin eli keskiviikkona 27. marraskuuta. Sen ensimmäisessä vaiheessa hallinnon etulinjaa moukaroitiin ainakin kolmella paikallisesti valmistetulla Qaysar-risteilyohjuksella. Niiden voima vastasi räjähteillä lastattua kuorma-autoa.

Uuden asejärjestelmän aiheuttamaa yllätystä vahvisti se, että kapinalliset lähettivät räjähdelennokkien aaltoja hallinnon puolustusasemia, panssarivaunuja ja tarkkailupisteitä vastaan. Niitä operoi uusi Haukkaprikaatiksi kutsuttu Kataib Shaheen -yksikkö. Droonitaktiikoita oli harjoiteltu salassa viimeisen vuoden aikana.

Tulivalmistelua tehtiin haupitseilla ja kranaatinheittimillä ennen maahyökkäyksen aloittamista viidestä eri suunnasta. Aleppossa piileskelleet Asaib al-Hamra -yksikön taistelijat iskivät samanaikaisesti hallinnon tarkastuspisteitä vastaan. Yksi ryhmistä otti kohteekseen kaupungissa järjestetyn hätäkokouksen, jossa oli mukana Syyrian asevoimien, sotilastiedustelun, Venäjän asevoimien ja Iranin vallankumouskaartin korkea-arvoisia upseereista. Heistä ainakin kuusi sai surmansa.

Oppositioryhmien hyökkäys oli alkanut ennakko-odotuksiakin paremmin hallinnon etulinjan romahdettua lähes kokonaan vain 12 tunnin aikana. Eteneminen Aleppon kaupunkialueelle ei ollut kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaan, mutta kapinalliset päättivät improvisoida ja jatkaa etenemistään.

HTS:n uusi yötaisteluun erikoistunut Saraya al-Harari -yksikkö heitettiin samalla taisteluun. Sen 500 sotilasta oli harjoitellut kahden vuoden ajan pimeänäkölaitteilla varustettujen rynnäkkökiväärien, kiikarikiväärien ja kevytsinkojen käyttöä. Eliittiyksikön ilmaantuminen taistelukentälle myöhään illalla 27. marraskuuta ajoi Syyrian armeijan paikalliset puolustusasemat kaaoksen tilaan. Aiemmin pimeän saapuminen oli tarkoittanut taisteluiden taukoamista.

Marraskuun 28. päivän aamuna HTS:n johtama koalitio avasi uuden rintaman Idlibin eteläosissa katkaisemalla Aleppon ja Damaskoksen välisen M5-maantien. Eliittijoukot heitettiin jälleen taisteluun saman päivän iltana, minkä seurauksena hallinnon joukot vetäytyivät Alepposta epäjärjestyksessä 29. marraskuuta.

Aleppon lähellä sijaitsi useita strategisesti merkittäviä kohteita, joiden menetys oli katastrofi al-Assadin hallinnolle. Kapinalliset saivat haltuunsa Aleppon lentoaseman ohella neljä muuta lentotukikohtaa, asevarastoja ja puolustusalan tehtaita.

Opposition hyökkäyskärki oli 30. marraskuuta Haman kaupungin liepeillä. Sinne lähetettiin suuri määrä hallinnon vahvistuksia ja myös eliittiyksikkönä pidetyt ”Tiikerijoukot” eli erikoisjoukkojen 25. divisioona. Intensiiviset taistelut jatkuivat joulukuun 3. päivään asti kapinallisten edettyä Haman kaupunkialueelle. Venäjän ilmaiskuista huolimatta oppositioryhmien eteneminen jatkui.

Etelässä sisällissodan alkulähteillä Dar’an maakunnassa asukkaat nousivat uuteen kapinaan ja ajoivat Syyrian hallituksen joukot hätäiseen pakoon kohti pohjoista.

Tässä vaiheessa Syyrian armeija oli romahduspisteessä. Oppositio sai haltuunsa pääkaupunki Damaskoksen 8. joulukuuta ja lopetti al-Assadin perheen 53 vuotta kestäneen itsevaltaisen hallinnon. Bashar al-Assad pakeni Moskovaan.

HTS have also used their drone units to target high-value assets, including hilltop artillery positions, tanks, APCs and armoured vehicles, just as in #Ukraine (much of the #Syria Arab Army stock are old Russian T55s and T72s which similarly explode with even nearby FPV drone… pic.twitter.com/ENmSvWHqFR

— Broderick McDonald (@BroderickM_) December 2, 2024