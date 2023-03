Lähes puolella miljoonalla henkilöllä veroilmoituksen määräpäivä maanantaina

Maataloudenharjoittajien, toiminimiyrittäjien ja heidän puolisoidensa pitää tarkistaa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista viimeistään 3. huhtikuuta mennessä. Myös maatalouden ja elinkeinotoiminnan veroilmoituksen määräpäivä on ensi maanantaina.

Verohallinto muistuttaa, että kevään ensimmäinen esitäytettyjen veroilmoitusten määräpäivä on käsillä maanantaina 3. huhtikuuta. Siihen mennessä maataloudenharjoittajien, toiminimiyrittäjien ja heidän puolisoidensa pitää tarkistaa ja tarvittaessa täydentää esitäytetty veroilmoituksensa.

Kaikkiaan maataloudenharjoittajia, toiminimiyrittäjiä ja heidän puolisoitaan on noin 480 000.

Sen sijaan palkansaajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen OmaVeroon maalis-huhtikuun vaihteessa, ja heillä täydentämisen määräpäivät ovat toukokuussa.

Tarkista, että vähennykset ovat oikein

Tarvittaessa esitäytetylle veroilmoitukselle pitää täydentää ne tulot ja vähennykset, joita Verohallinto ei ole automaattisesti täyttänyt ilmoitukseen. Helpoimmin esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja täydentäminen onnistuu OmaVerossa.

– Esitäytetystä veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa, ovatko veroilmoitukseen merkityt vähennykset oikein. Tarvitseeko koronavuosien jälkeen esimerkiksi tehdä muutoksia työhuone- tai matkakuluvähennykseen? Ja jos veroilmoituksesta puuttuu vähennys, johon vuonna 2022 oli oikeus, nyt on oikea hetki ilmoittaa tieto, sanoo johtava veroasiantuntija Kirsi Tuunala Verohallinnosta.

Sähkövähennystä ei voi hakea vielä tänä keväänä täytettävällä veroilmoituksella, koska sähkövähennys ei ollut voimassa viime vuonna.

Täydennä veroilmoitukseen puuttuvat tulot

Voi myös olla, että osa vuoden 2022 tuloista puuttuu esitäytetystä veroilmoituksesta.

– Jos on saanut vaikka vuokratuloa esimerkiksi asunnon tai veneen vuokraamisesta tai käynyt kauppaa kryptovaluutoilla, tiedot tuloista pitää lisätä veroilmoitukseen, Tuunala sanoo.

Jos kaikki tiedot ovat esitäytetyllä veroilmoituksella oikein, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään.

Verohallinto myös varoittaa huijaussivustosta, jonka mainoslinkki on tullut hakutuloksiin, jos on hakenut hakukoneella OmaVeroa.

OmaVeroon ei kannata mennä hakukoneen kautta, vaan kirjoittamalla palvelun osoite www.omavero.fi suoraan selaimen osoiteriville. OmaVeron osoitteen voi myös tallentaa selaimen kirjanmerkkeihin tai suosikkeihin.

– Verohallinnon nimissä on kuluneen vuoden ajan kiertänyt harmillisen paljon erilaisia huijauksia. On tärkeä muistaa, että Verohallinto ei koskaan pyydä luottokorttitietoja tai pankkitunnuksia asiakkaalta. Emme myöskään pyydä sähköpostilla tai tekstiviestillä henkilökohtaisia tietoja, Tuunala sanoo.

Toiminimiyrittäjien on täytettävä henkilökohtaien esitäytetyn veroilmoituksen lisäksi aina elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Maatalousyrittäjillä taas on täytettävänä maatalouden veroilmoitus ja monilla maatalousyrittäjillä myös metsätalouden veroilmoitus. Näiden kaikkien määräpäivä on 3. huhtikuuta.

Jos maa- tai metsätalouteen tai elinkeinotoimintaan sai julkista tukea vuonna 2022, niitä koskevat tiedot pitää itse ilmoittaa maatalouden, metsätalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksella, vaikka ne näkyisivätkin henkilökohtaisessa esitäytetyssä veroilmoituksessa.

– Saadut julkiset tuet näkyvät veroilmoituksen paperitulosteessa, joten moni on kuvitellut, että tiedot siirtyvät verotukseen automaattisesti. Näin ei kuitenkaan ole, vaan tiedot pitää erikseen ilmoittaa maatalouden, metsätalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoituksella, Tuunala sanoo.