Laaja GPS-häirintä iski lentoihin Euroopassa: Tähän Moskova pyrkii

Lentoliikenteeseen vaikuttavaa GPS-häirintää on havaittu viime aikoina runsaasti ympäri Eurooppaa. Satelliittipaikannuksessa on ollut ongelmia Itämerellä etenkin Venäjän Kaliningradin kohdalla, mutta myös muun muassa Itä-Suomessa, Mustallamerellä ja itäisellä Välimerellä.

Häirinnän lähteitä on paikallistettu Venäjälle. Kyse on asiantuntijoiden mukaan niin tarkoituksellisesta kiusanteosta kuin myös Venäjän omien sotilaskohteiden suojaamisesta. Verkkouutiset selvitti Itämeren laajaa häirintää tässä jutussa.

Eturivin Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti selittää Moskovan toiminnan takana olevaa ajattelua tästä löytyvässä Spectatorin kirjoituksessaan.

Galeotti huomauttaa, että näin laaja ja erottelematon GPS-häirintä on verrattain uusi ilmiö. Hän listaa sille mediassa viime aikoina tarjoiltuja syitä kuten Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisen, Ukrainan toiminnan vaikeuttamisen Mustallamerellä ja Venäjän alusten liikkeiden salaamisen.

Asiantuntijan mukaan kyse on kuitenkin mitä todennäköisimmin osasta laajaa hanketta, jossa Eurooppaa pyritään painostamaan eri suunnista.

– GPS signaalien häirintä voi kuulostaa vähäpätöiseltä – ja sitä se tavallaan onkin. Kyse on kuitenkin lopulta lähinnä vain pienestä kiusasta.

Vaikka matkustajalentoja onkin joissain tapauksissa jouduttu perumaan tai ohjaamaan toisille kentille, on siviilikoneissakin korvaavat järjestelmät GPS:n häiriöiden varalle.

– Venäläisen ”poliittisen sodankäynnin” operaatiot eivät nojaa jonkinlaisiin suuriin yllätysiskuihin – niin toivottuja kuin sellaiset voisivatkin olla, Galeotti avaa.

– He luottavat paljon enemmän kasaantuviin pienen mittakaavan ärsytyksiin ja kustannuksiin siinä toivossa, että niistä kasaantuu lopulta kriittinen massa, joka kykenee vaikuttamaan politiikkaan, hän jatkaa.

Mark Galeotti lainaa esimerkkinä venäläisen ”tämän alan asiantuntijan” pysäyttävää lausuntoa:

– Eräänä päivänä kun heidän lentonsa ovat taas myöhässä, kun heidän kaasulaskunsa nousee taas, kun he eivät pääse lääkäriin, koska raha, joka olisi voitu käyttää terveydenhoitoon on mennyt Ukrainaan – silloin eurooppalaiset äänestäjät saattavat alkaa kyseenalaistaa virallisen linjan, hän kertoo venäläisen maalanneen.

Galeottin mukaan meidän on joka tapauksessa tiedostettava teknologiariippuvuudestamme kumpuavat haavoittuvaisuudet.

Hän muistuttaa Venäjän kehittävän yhä tehokkaampia elektronisen sodankäynnin järjestelmiä.

– Sille on syynsä, miksi kielsimme kiinalaisen Huawein 5G-järjestelmiemme ytimestä. Samaan aikaan kiinalaiset laitteet ja applikaatiot leviävät. On myös nostettu esiin huolia siitä, että kiinalaisia autoja voidaan seurata, kuunnella tai yksinkertaisesti pysäyttää Pekingistä käsin.

Monet meitä vastustajinaan pitävät valtiot suhtautuvat Mark Galeottin mukaan huomattavasti länsimaita kokonaisvaltaisemmin disinformaation, kumoukselliseen toimintaan, pelotteluun, kyberiskuihin ja elektroniseen häirintään osana yhtenäistä strategiaa.

– Me taas tapaamme pitää kaiken omissa pienissä laatikoissaan ja kohdella niitä erillisinä asioina. Tämä on sievä ja siisti lähestymistapa, mutta se on vanhentunut ja perustavanlaatuisesti väärä, asiantuntija varoittaa.