Kuva näyttää miten kovaa Suomessa verotetaan palkkoja – ”Alkaa purra jo matalilla tulotasoilla”

Ylimpien ansiotulojen verotus on Suomessa myös kansainvälisesti katsoen ”äärimmäisen kovaa”, sanoo Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki. Ekonomisti kommentoi asiaa Twitterissä.

– Suomen ylimpien ansiotulojen verotus on äärimmäisen kovaa. Ylin rajaveroaste on kansainvälisesti vertaillen korkea. Korkein veroaste alkaa vaikuttaa kansainvälisesti vertaillen alhaisilla tulotasoilla, Kotamäki kirjoittaa.

Rajaverolla eli marginaaliverolla tarkoitetaan lisätulosta menevää veroa.

Ekonomisti on lisännyt tviittiinsä kuvion korkeimmasta rajaveroasteesta ja siihen liittyvästä tulorajasta OECD-maissa. Kuva on ilmestynyt Ajatuspaja Toivon vuonna 2021 julkaisemassa raportissa. Kotamäki oli yksi Suomea taloudellisena toimintaympäristönä tarkastelevan ”Irti kuihtumisen kierteestä”-raportin kirjoittajista.

Kotamäki käsittelee aihetta vuoden 2021 raportissa yksityiskohtaisemmin.

– Suomessa ylin rajaveroaste saavutetaan suhteellisen matalilla tuloilla; ylimmän mahdollisen veroluokan piiriin (n. 60 %) ”pääsee” tienaamalla alle kaksi kertaa keskitulon verran. Monissa muissa maissa ylin rajaveroaste on matalampi ja sen piiriin joutuu vasta korkeammilla tuloilla, hän kirjoittaa.

Suomi voidaankin Kotamäen mukaan lukea korkean progression maihin.

– Ylimmän rajaveroasteen ja sen tulorajan yhteyden perusteella korkean progression maihin voidaan lukea Belgia, Suomi, Ruotsi, Tanska, Italia, Irlanti sekä Hollanti. Näissä maissa ylin rajaveroaste on yli 50 prosenttia ja sen piiriin siirtyy tienaamalla alle kolme kertaa keskipalkan verran. Esimerkiksi Norjassa ylin rajaveroaste on alle 50 prosenttia ja Ruotsikin on viime vuosina lähestynyt 50 prosentin rajapyykkiä.

Twitterissä Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen on Kotamäen kanssa samoilla linjoilla.

– Tämä juuri. Usein unohdetaan, että korkea rajavero alkaa meillä purra jo matalilla tulotasoilla, Sorjonen kommentoi kollegansa Twitter-päivitystä.

Suomen korkeaan marginaaliverotukseen kiinnitti helmikuussa huomiota myös Elinkeinoelämän keskusliiton ekonomisti Penna Urrila. Jokainen, tulotasosta riippumatta, maksaa marginaaliveroa mahdollisista lisätuloista, Urrila korosti. Hän huomautti lisäksi, että verrokkimaista muun muassa Ruotsi ja Tanska ovat keventäneet marginaaliveroa erityisesti asiantuntijatehtävissä.

Verotuksesta on keskustelu ahkerasti huhtikuun eduskuntavaalien alla. Pääministeripuolue SDP esitti helmikuun alussa veropohjan tiivistämistä sekä verotuksen uudistamista nykyistä progressiivisemmaksi.

