Kuusi ihmistä kuoli itsenäisyyspäivän paraatin ammuskelussa Yhdysvalloissa

Ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut itsenäisyyspäivän paraatin ammuskelussa Highland Parkissa Illinoisin osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Uutiskanava CNN:n mukaan poliisi on ottanut kiinni epäillyn ampujan. Poliisin mukaan 22-vuotiaan Robert E. Crimon kiinniotto tapahtui ilman välikohtauksia.

Viranomaisten mukaan tekijä ampui todennäköisesti aseella kohti väkijoukkoa talon katolta. Poliisi kertoi löytäneensä tapahtumapaikalta kiväärin.

Illinoisin senaattori Tammy Duckworth on pyytänyt resursseja kaupungin auttamiseksi.

– Tänä aamuna nousin kuten useimmat amerikkalaiset, kuten kuuden tapetun perheet, juhlimaan elämää, vapautta ja onnen tavoittelua. Näillä kuudella perheellä ei ole enää tätä mahdollisuutta, Duckworth sanoi CNN:n mukaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kertonut olevansa vaimonsa kanssa järkyttynyt “järjettömästä aseväkivallasta, joka on jälleen tuonut surua amerikkalaiselle yhteisölle.”

– Olemme kiitollisia ensiapuhenkilöille ja paikan päällä oleville viranomaisille. En luovu taistelusta aseväkivallan epidemiaa vastaan, presidentti toteaa Twitterissä.

Jill and I are shocked by the senseless gun violence that has yet again brought grief to an American community this Independence Day. As always, we are grateful for the first responders and law enforcement on the scene.

I will not give up fighting the epidemic of gun violence.

— President Biden (@POTUS) July 4, 2022