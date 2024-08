Kursk paljasti totuuden diktaattorista: Vladimir Putinin kylmäävä kaava toistuu

Venäläinen oppositiohahmo ja ex-oligarkki Mihail Hodorkovski näkee paljon yhtymäkohtia siinä, miten Kreml on reagoinut sukellusvene Kurskin uppoamiseen vuonna 2000 ja Ukrainan Venäjän Kurskiin nyt tekemään hyökkäykseen. Kurskin uppoamisesta tuli tällä viikolla kuluneeksi 24 vuotta.

– Väärennettyjä asiakirjoja, hidastelua pelastusoperaatioissa ja omien kannatuslukujen asettaminen ihmishenkien yläpuolelle, Hodorkovski listaa X:n ketjussaan.

– Hänen välinpitämättömyytensä pysyy muuttumattomana samalla, kun taistelu Kurskin alueesta raivoaa, hän jatkaa.

Mihail Hodorkovski kutsuu tätä Vladimir Putinin ”kylmääväksi kaavaksi”.

Oppositiovaikuttaja näkee tiettyä symboliikkaa siinä, että Venäjää kohta neljännesvuosisadan johtanut Putin aloitti valtakautensa Kurskin tragedialla.

– Sukellusvene ja alue jakavat enemmän kuin vain nimen. Ne molemmat paljastavat Putinin piittaamattomuuden ihmishengistä ja sen, miten hän asettaa vallan oman kansansa kohtalon edelle.

Ydinkäyttöinen Oscar II -luokan ohjussukellusvene upposi elokuun 12. päivänä vuonna 2000 Venäjän Pohjoisen laivaston harjoituksissa Barentsinmerellä. Onnettomuus johtui selvitysten mukaan viallisen harjoitustorpedon räjähdyksestä. Kaikki 118 miehistön jäsentä saivat surmansa.

Myöhemmin julki tulleiden tietojen perusteella peräti 23 miehistön jäsentä selvisi räjähdyksestä. On kuitenkin epäselvää, kauanko eloonjääneet pystyivät sinnittelemään aluksessa. Todennäköisesti puhutaan kuitenkin useista tunneista.

Moskovan haparoiva ja salaileva reaktio tapaukseen, miehistön jäsenten omaisten huono kohtelu ja kieltäytyminen ulkomaisesta avusta nostatti aikanaan valtavan myrskyn Venäjällä, ja oli poliittisesti vaikea paikka juuri valtaan nousseelle Vladimir Putinille. Norjalainen sukeltajaryhmä päästettiin lopulta sukellusveneelle viikon kestäneiden epäonnistuneiden venäläisten pelastusyritysten jälkeen.

Mihail Hodorkovski listaa Moskovan silloisia epäonnistumisia. Hän kertoo, kuinka Venäjän laivaston ja Pohjoisen laivaston komentajat valehtelivat kansalle ja viivyttelivät ulkomaisen avun suhteen.

Hodorkovski viittaa myös esimerkiksi silloisen Yhdysvaltain presidentti Bill Clintonin hallinnon muistioihin Putinin kanssa käydyistä keskusteluista. Putin näytti lähinnä keskittyvän omiin kannatuslukuihinsa, kun presidentit puhuivat Kurskista syyskuun 2000 tapaamisessaan.

– Putin ei rangaissut syyllisiä amiraaleja ja kenraaleja siitä huolimatta, että oli todisteita törkeistä laiminlyönneistä ja toimettomuudesta, joka olisi saattanut olla miehistön kuoleman takana. Nämä vain sivuutettiin ja he saivat jatkaa uriaan, Mihail Hodorkovski sanoo.

Hänen mukaansa sama toistuu nyt.

– Neljännesvuosisata myöhemmin reaktio Kurskin alueen tragediaan – Putin kommentti tapahtumia alueella ensimmäistä kertaa vasta seitsemäntenä päivänä, Hodorkovski päivittelee.

Hän toteaa Putinin vaientaneen julkisessa tilaisuudessa Ukrainan etenemisestä puhuneen Kurskin alueen kuvernöörin ja ”vääristelleen todellisuutta kolmesti viiden minuutin aikana”.

– Nyt kun Ukrainan joukot saavuttavat merkittävää etenemistä Kurskin alueella, on Putinin vastaus yhtä piittaamaton kuin se oli Kursk-sukellusveneen katastrofin aikaan.

– Hän osoittaa systemaattista piittaamattomuutta ihmishengistä riippumatta siitä, millä puolella rajaa he ovat.

Falsified records, stalled rescues, and approval ratings over human lives – the Kursk submarine disaster 24 years ago exposed Putin's priorities.

As the battle for the Kursk region rages on, his indifference remains unchanged.

A thread on the chilling pattern: 🧵 pic.twitter.com/G5bt2q2Q1V

— Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) August 12, 2024