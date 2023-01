Kuolleita palkkasotilaita kuljetetaan rahtirekoilla Venäjälle

Wagner-palkka-armeija on käyttänyt tavallisia rahtirekkoja kaatuneiden sotilaidensa kuljettamiseen takaisin Venäjälle Ukrainan sotakentiltä, kertoo riippumaton venäläinen uutissivusto Meduza suosittu venäläinen Telegram-uutiskanava Ostorozhno, novosti lähteenään.

Venäjän Rostovin läänissä toimivan Disavtotrans-rahtiyhtiö kerrotaan joutuvan näitä kuljetuksia ”käytännössä päivittäin”. Kanavalla kerrotaan Wagnerin tarjonneen 60 000 ruplaa eli noin 840 euroa kuuden tonnin ruumislastista, joka tulisi viedä Moskovan alueelle.

Kyseiseen tonnimäärään mahtuisi 75 kappaletta 80 kilogramman painoisia ihmisruumista. Wagner-yhtiö vaatii, että rekoilla tulee olla käytössään kylmätilat.

Wagner-joukkojen on kerrottu kokevan kovia tappioita Soledarin ja Bahmutin suunnalla käydyissä taisteluissa, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä. Erityisesti Wagnerin värväämiä vankeja on käytetty tykinruokana.