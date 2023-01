Wagner-johtajan ilmoitus pakotti sotilaat rynnäköihin

Venäjä ilmoitti perjantaina saaneensa hallintaansa suolakaivoksistaan tunnetun Soledarin kaupungin kuukausia kestäneiden taisteluiden jälkeen.

Maan puolustusministeriö kuvaili etenemistä tärkeäksi askeleeksi sotilasoperaation kannalta ja väitti käänteen uhkaavan Ukrainan huoltoyhteyksiä suurempaan Bahmutin kaupunkiin.

Ukraina kiisti tiedot ja sanoi taisteluiden edelleen jatkuvan Soledarin ympäristössä. Länsimaiset sotilasasiantuntijat eivät usko venäläisjoukkojen etenemisen johtavan suurempaan läpimurtoon Donetskin alueella Ukrainan valmistelemien useiden puolustuslinjojen vuoksi. Alueelle on siirretty viime päivinä lisäjoukkoja.

Venäjän kerrotaan siirtäneen suuren osan Wagner-palkkasotilaista pois Bahmutin itäpuolelta tuloksettomien taisteluiden seurauksena. Uusi hyökkäys koillisessa sijaitsevaa Soledaria vastaan vaikuttaa onnistuneen heikomman puolustuksen vuoksi.

Tutkija ja historioitsija Chris Owen nostaa esiin venäläisillä Telegram-kanavilla käytyä keskustelua Soledarin tilanteesta. Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin aiemman ilmoituksen Soledarin valtaamisesta väitetään aiheuttaneen venäläisjoukoille painetta epätoivoiseksi kuvailtujen rynnäköiden kiihdyttämiseen.

– Wagner taistelee tappioista piittaamatta eikä vain Soledarin valtaamiseksi, vaan Prigozhinin maineen puolesta, Chris Owen tviittaa.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu Wagner-sotilaaksi väitetyn henkilön päivityksiä hyökkäyksen etenemisestä. Hän kuvaili tilannetta painajaiseksi, sillä joukot ovat joutuneet toimimaan kestävyytensä äärirajoilla.

– Tappiot näin pienestä rintamaosasta ovat mielettömiä, lähde kirjoittaa.

Hänen mukaansa Jevgeni Prigozhin otti riskin ennenaikaisella ilmoituksellaan, sillä Venäjän puolustusministeriö voisi käyttää mahdollisia takaiskuja Wagner-ryhmän ammushuollon kutistamiseen.

– Lennokit kiertelevät jatkuvasti yläpuolella tarkkailemassa ja pudottamassa kranaatteja. Mihinkään ei voi suojautua – kaikkialla on avomaastoa, sotilas totesi.

8/ "And the weather is such that if you are wounded in these conditions, you have almost no chance of survival – even if you stop the blood loss, you will freeze. There is no way to evacuate from there. Everyone is dead [if they get hit]." /end

