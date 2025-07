Yli sata Venäjän ajoneuvoa lojuu tuhottuina Kuoleman tiellä

Venäjä on jatkanut kiivaita hyökkäyksiä Harkovan alueen itäosissa ja Donetskin alueella, jossa venäläisjoukot ovat yrittäneet edetä Ukrainan kannalta tärkeään Pokrovskin huoltokaupunkiin jo lähes vuoden ajan.

Kremlin operaatio hyytyi kaupungin itä- ja lounaispuolelle laajojen drooni-iskujen lamautettua hyökkääjän joukkojen huollon. Ukraina pystyi lisäksi toteuttamaan kevään aikana paikallisia vastahyökkäyksiä.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu videota, joka on kuvattu Pokrovskin eteläpuolella sijaitsevan Zhovten ja Novopustynkan kylien väliseltä hiekkatieltä.

Video on ilmeisesti kuvattu venäläissotilaita tai huoltotarvikkeita kuljettaneen ajoneuvon katolta. Tien varrella näkyy yhteensä yli sata tuhoutunutta ja karrelle palanutta siviili- ja sotilasajoneuvoa. Asiantuntijoiden mukaan Venäjän joukoilla ei ole käytössä riittävästi panssarikalustoa, joten sotilaita ja huoltoa kuljetetaan usein autoilla, moottoripyörillä, mönkijöillä tai jopa aaseilla.

Julkaisulla näkyvä ”Kuoleman tie” katsotaan osoitukseksi siitä, että Ukraina pystyy iskemään FPV-räjähdedrooneilla tehokkaasti venäläisjoukkojen takalinjaan. Niin sanottu tappovyöhyke ulottuu ainakin kymmenen kilometrin syvyyteen.

LUE MYÖS:

Kymmenen kilometrin tappovyöhyke pysäytti Venäjän (VU 27.5.2025)

”Mitään kalustoa ei ole” – venäläissotilaat ostavat aaseja omilla rahoillaan (VU 27.2.2025)

The road from Zhovte to Novopustynka south of Pokrovsk. It shows 100+ destroyed Russian vehicles. Another road of death. pic.twitter.com/Vfps9ftgO8

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 14, 2025