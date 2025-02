”Maailman toiseksi parhaiden asevoimien” rintamasotilaat ovat alkaneet ostaa aaseja omilla rahoillaan, jotta ammuksia ja varusteita saadaan kuljetettua etulinjaan. Sotilaat kertovat tästä itse Telegramin Z-kanavillaan.

Aiemmin kerrottiin, että puolustusministeriö on järjestänyt aasien toimituksia etulinjan yksiköille ja että eläinten käyttö rintamalla on ”normaalia”.

Miehittäjän erään yksikön sotilas kertoo videolla, ettei heillä ole ”absoluuttisen, absoluuttisen” yhtään mitään kalustoa ammusten ja varusteiden kuljettamiseen. Hänen mukaansa yksikkö osti aasin omilla rahoillaan.

– Tämä on hätähuuto. Mitään kalustoa ei ole, ja meillä on 20 kilometrin kuljetusmatka. 40000 ruplaa… ja aasi studiossa! kertoo Juri-aasia esittelevä venäläissotilas.

Toinen lyhyt video näyttää aasin käyttöä rintamalla. Siinä aasi kuljettaa kranaatinheittimen ammuksia. Uuden kuljetuskaluston käytössä on myös vaikeuksia. Lennokin kuvaamalla videolla sotilas kamppailee jääräpäisen aasin kanssa eikä saa eläintä liikkumaan yrityksistään huolimatta.

Kaksi majuria -kanava kirjoittaa, että ”etulinjan haarniskaprojekti on jo kehittänyt valmiit varusteet uuteen kuljetuskaluston standardiin”. Tekoälyllä tuotetussa kuvassa on aasi, jonka päällä on droonisuojaus. Aiemmin kanava raportoi, että Venäjän maavoimat on saanut myös kameleita ”värvättynä joukkona taistelemaan vihollista vastaan”.

– Se säästää polttoainetta, on helppo huoltaa, ja henkilöstön oikeilla taidoilla se voidaan naamioida hirveksi, kanava vitsaili.

Toinen Telegram-kanava kirjoitti:

– Sotilaille annettiin aaseja kuljettamaan ammuksia etulinjaan. Mitä odotitte? Autoista on pulaa näinä päivinä!

Se julkaisi myös puolustusministeriön vuoden 1999 lopussa antaman käskyn, jonka kuljetuskaluston luettelossa kerrotaan, että eläimiä, mukaan lukien aaseja, voidaan käyttää kuljetuskeinona.

Valtioduuman jäsen, kenraaliluutnantti Viktor Sobolev sanoi Venäjän maavoimien turvautuneen eläinten käyttöön ammuskuljetuksissa etulinjaan, koska huollossa on ollut ongelmia.

– On parempi, että aasi kuolee, kuin kaksi ihmistä, jotka kuljettavat autolla tavaraa, joka on välttämätöntä etulinjan yksiköiden ja alayksiköiden taistelulle ja elämälle, Sobolev selitti Gazeta.rulle.