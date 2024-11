”Kuoleman kapseleita” voi pian löytyä myös Britanniasta

Sarco-laitteen eli niin sanotun ”kuoleman kapselin” Sveitsissä kehittänyt lääkäri Philip Nitschke sanoo tuovansa 3D-tulostettavan keksintönsä myös Britanniaan, jos maa hyväksyy eutanasiaa koskevan lain.

Työväenpuolueen kansanedustaja Kim Leadbeaterin lakiesitystä käsitellään Britannian alahuoneessa ensi viikon lopulla.

Ikkunallisella luukulla varustettu kapseli pumppaa sisäänsä typpikaasua napin painalluksella. Avaruusaluksen näköistä laitetta on kutsuttu ”eutanasian Teslaksi”. Philip Nitschke uskoo laitteen tarjoavan vaihtoehdon heille, jotka eivät halua avustettua kuolemaa myrkkyinjektion tai lääkkeiden avulla.

Nitschke sanoo Telegraph-lehdelle, että Sarco-hanketta on seurattu tarkasti Britanniassa. Hän ennakoi tuotteelle olevan kysyntää.

– Uskon, että tämä tarjoaa vaihtoehdon heille, jotka eivät halua piikkiä tai juomaa. Sanoisin tämän tarjoavan tyylikkään ja elegantin keinon tehdä asia jossakin idyllisessä sijainnissa. Jos haluaa katsoa järviä, vuoria tai mitä vain, niin tämän pitäisi onnistua Sarcon avulla, Philip Nitschke toteaa.

Oxfordin yliopiston oikeustieteen professori Richard Ekins sanoo, että ”kuoleman kapseli” olisi laillinen keino eutanasiaan, jos parlamentissa käsittelyssä oleva lakiesitys menee läpi. Tämä vaatisi nestemäisen typen lisäämistä avustetun kuoleman välineeksi.

Sarco-laitetta on tähän mennessä käytetty vain kerran Sveitsissä, jossa eutanasia on ollut pitkään sallittua. Itse laitteen juridinen tila on epäselvä, sillä Sveitsin poliisi pidätti syyskuussa useita henkilöitä sen käyttöön liittyen. Poliisin hallussa on kaksi Hollannissa valmistettua Sarco-laitetta. Kolmas on rakenteilla Rotterdamissa.

– 3D-tulostamme parhaillaan uutta Sarcoa korvaamaan Sveitsin poliisin takavarikoimat laitteet. En näe, miksei sitä voitaisi käyttää Britanniassa, jos lakiesitys menee läpi, Nitschke sanoo.