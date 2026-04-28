Kuningas Charles tapaa Donald Trumpin – tästä syystä keskustelu käydään suljetuin ovin

Iso-Britannian kuningas Charles III ja kuningatar Camilla saapuivat eilen viralliselle vierailulle Yhdysvaltoihin. Kuninkaan keskeisiä keskusteluja presidentti Donald Trumpin kanssa ei lähetetä suorana lähetyksenä, sillä Valkoinen talo on tiettävästi suostunut pitämään tapaamisen kameroiden ulkopuolella.

Syynä on se, että riskiä julkiselle yhteenotolle ei haluta ottaa, kertoo Kyiv Post. Lehden mukaan Britanniassa on ollut huolta televisioiduista nahinoista Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä ja haluttu varmistaa, että vastaava ei toistu.

Viime kuussa Trump letkautti Japanin pääministerille Sanae Takaichille Pearl Harborista tapaamisen aikana Oval Officessa.

The Guardianin mukaan kuningas ja presidentti ovat valokuvattavina tänään ennen kahdenvälisiä neuvotteluja, mutta keskustelu jatkuu suljetuin ovin.

Britannian ja Yhdysvaltojen välillä on ollut jännitteitä Iranin sodan vuoksi.

Trump on läksyttänyt pääministeri Keir Starmeria toistuvasti viime kuukausina, sillä Britannia ei Trumpin mukaan tue Yhdysvaltoja riittävästi Iranin konfliktissa, eikä ole suostunut osallistumaan sotatoimiin. Trump on muun muassa sanonut, että Starmer ”ei ole mikään Churchill”. Starmer on arvostellut sotaa, mutta tukenut kuningasparin vierailua Yhdysvaltoihin.

Charlesin odotetaan pitävän myös puheen kongressin yhteisistunnossa tiistaina. Hän on ensimmäinen Britannian monarkki, joka tekee näin kuningatar Elisabet II:n vuoden 1991 vierailun jälkeen.