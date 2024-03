”Kumartaminen Venäjän johtajalle on törkeää, vaarallista ja mahdotonta hyväksyä”

– Sanon tämän kongressille, meidän on vastustettava (Vladimir) Putinia. Jos Yhdysvallat kävelee pois, se asettaa Ukrainan vaaraan. Eurooppa on vaarassa. Vapaa maailma on vaarassa. Viestini presidentti Putinille (on): Emme kävele pois. Emme kumarra. En kumarra. Ja kirjaimellisesti historia katselee meitä, presidentti Joe Biden sanoi The Kyiv Independentin mukaan.

Yhdysvaltain senaatti hyväksyi ulkomaanapulain, joka sisältää 95 miljardia dollaria Ukrainalle, Israelille ja Taiwanille, mutta edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson on toistaiseksi kieltäytynyt tuomasta sitä edustajainhuoneen äänestykseen.

Yhdysvaltain avun keskeytykset ovat haitanneet merkittävästi Ukrainan pyrkimyksiä vastustaa Venäjän hyökkäystä, ja on aiheuttanut ammuspulaa ja myötävaikuttanut tärkeän etulinjan Avdijivkan kaupungin menettämiseen.

Yhdysvaltain senaatin enemmistöjohtaja Chuck Schumer varoitti Lvivin-vierailullaan helmikuussa, että Ukraina on vaarassa hävitä sodan ilman Yhdysvaltojen apua, ja kehotti edustajainhuoneen puhemiestä tuomaan lakiehdotuksen äänestykseen.

Biden sanoi, että hänen puheensa tarkoituksena oli muistuttaa kongressia siitä, että Putin ei pysähdy Ukrainaan, ja että Yhdysvallat ei voi hylätä Ukrainaa taistelussaan Venäjää vastaan.

– Ukraina voi pysäyttää Putinin, jos seisomme Ukrainan rinnalla ja tarjoamme sille aseet ja keinot puolustautua. Sitä Ukraina pyytää. He eivät pyydä amerikkalaisia sotilaita. Mutta nyt ne, jotka haluavat meidän kävelevän pois maailmanjohtajuudesta, estävät avun, presidentti totesi.

Biden kritisoi myös entisen presidentin Donald Trumpin asennetta Venäjään.

Trump aiheutti huolestumista Naton liittolaisten keskuudessa sanoessaan, että hän rohkaisee Venäjää tekemään ”mitä helvettiä se haluaa” jäsenmaille, jotka eivät täytä kahden prosentin puolustusmenojen rajaa.

– Kumartaminen Venäjän johtajalle – mielestäni se on törkeää, vaarallista ja mahdotonta hyväksyä. Amerikka on Naton perustajajäsen, demokraattisten valtioiden sotilasliitto sodan estämiseksi, Biden sanoi.