Suomalainen perinnetuote sai EU:n nimisuojan

Savolainen talkkuna on saanut EU:n nimisuojan, kertoo Ruokavirasto. Päätös nostaa suomalaisten nimisuojattujen tuotteiden määrän kahdeksaantoista.

Euroopan komissio on rekisteröinyt nimet Savolainen talkkuna ja Savolainen talakkuna. Suojan hakijana toimi Proagria Itä-Suomi ry.

Nimisuojan perusteena on tuotteen vahva paikallinen perinne sekä sen erityispiirteet: tumma väri ja karkea rakenne. Suojattu maantieteellinen alue kattaa Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat.

Savolainen talkkuna valmistetaan keitetyistä ja uunissa paahdetuista jyvistä, jotka jauhetaan karkeahkoksi jauheeksi. Raaka-aineena käytetään pääasiassa ohraa tai ohran ja kauran seosta. Monivaiheinen valmistus parantaa tuotteen säilyvyyttä.

Perinteisesti talkkunasta valmistetaan Savossa puuroa, jota syödään esimerkiksi tirripaistin tai voisilmän kanssa. Tuote sopii myös jälkiruokiin, kuten marjojen kaveriksi.

Talkkunan juuret ulottuvat satojen vuosien taakse. Sitä valmistettiin alun perin kuivamuonaksi erä- ja sotaretkille. Savossa talkkunaa on tehty perinteisesti syksyllä Mikon päivän jälkeen.

EU:n nimisuojajärjestelmässä on rekisteröity noin 3 760 tuotetta. Suomesta järjestelmään kuuluu nyt 18 nimitystä, joista valtaosa on maataloustuotteita ja elintarvikkeita. Aiempia nimisuojattuja suomalaisia tuotteita ovet esimerkiksi karjalanpiirakka ja kalakukko.

Nimisuojan tarkoituksena on estää vakiintuneiden nimien väärinkäyttöä ja lisätä tuotteiden tunnettuutta. Kuluttajalle merkintä on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistustapa ovat määriteltyjä ja valvottuja.