”Kukaan muu johtaja ei toimisi näin” – Ranskan presidentin puheille arvostelua

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ulkopoliittiset pohdinnat ovat jälleen ylittäneet uutiskynnyksen. Kiinan valtiovierailultaan palaava Macron kommentoi Politicon haastattelussa jo pitkään esittämäänsä Euroopan strategisen autonomian ideaa, viitaten nyt Taiwanin kärjistyneeseen tilanteeseen.

– Eurooppalaisten on nyt vastattava kysymykseen, onko kriisin kiihdyttäminen intressissämme? Ei ole.

– Pahinta olisi ajatella, että meistä eurooppalaisista on tultava tässä asiassa jonkun muun seuraajia, ja toimittava Yhdysvaltojen agendan ja Kiinan ylireaktion mukaisesti, Macron sanoi.

Euroopan ei Ranskan presidentin mukaan pidä ajautua kriiseihin ”jotka eivät ole sen omia”. Hän kehottaa Eurooppaa nyt suurempaan riippumattomuuteen Yhdysvalloista, ja visioi maanosasta ”kolmantena supervaltana”.

Vuodesta 2017 Ranskan presidenttinä toiminut Macron on jo pitkään puhunut vahvemman ja itsenäisemmän eurooppalaisen yhteistyön puolesta. Hänen lausuntonsa ovat ajoittain myös kohahduttaneet. Vuonna 2019 hän luonnehti puolustusliitto Natoa ”aivokuolleeksi”, ja Ukrainan sodan aikana jotkut hänen Venäjä-linjauksistaan ovat herättäneet arvostelua.

Myös Macronin tuorein lausunto Euroopasta ”kolmantena supervaltana” ja kehotus suurempaan riippumattomuuteen Yhdysvalloista ovat nostattaneet arvostelua.

– Presidentti Macron: Euroopasta pitäisi tulla kolmas supervalta. Ilman teknologiayrityksiä, varantovaluuttaa tai armeijaa. Mutta muuten näin voisi todellakin tapahtua, ranskalaisen lausuntoa kommentoi Twitterissä sarkastisesti kommentaattori ja Eurasia Group -tutkimuslaitoksen johtaja Ian Bremmer.

Bremmer luonnehtii Macronin julkisuudessa ja Kiinan valtiovierailulta palatessaan antamaa lausuntoa ”ylimieliseksi”. Arvostelun voi antaa myös suoraan liittolaisille, Bremmer muistuttaa.

– En voi kuvitellakaan kenenkään muun G7-johtajan toimivan Macronin tavoin, etenkään tämän päivän geopoliittisessa tilanteessa.

Myös Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt on kiinnittänyt huomiota Macronin haastatteluun.

– Tästä tullaan väittelemään. On ilman muuta oikein, että EU määrittelee oman Kiina-linjansa, mutta aivan yhtä oikein on että se on monelta osin lähellä Yhdysvaltojen linjaa, Bildt kirjoittaa.

Macronin linjausta on myös puolustettu, esimerkiksi pitkän linjan ranskalaisdiplomaatti Gérard Araudin toimesta.

– Et tule koskaan hyväksymään sitä tosiasiaa, että voimme tehdä geopoliittisesta tilanteesta omat arviomme, joka ei tiukasti noudata yhdysvaltalaisten linjaa. Totu siihen. Olemme liittolaisia, emme aina samalla aaltopituudella, Araud puolustaa Macronin linjaa tämän kriitikolle.

