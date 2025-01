Kuka sai aikaan tulitauon Gazaan?

Israel ja palestiinalainen äärijärjestö Hamas sopivat keskiviikkona tulitauosta, joka tarkoittaa taisteluiden lopettamista ja israelilaisten panttivankien vaihtamista palestiinalaisiin vankeihin.

Neuvotteluita vetäneen Qatarin hallituksen mukaan sopimus astuu voimaan sunnuntaina 19. tammikuuta.

Taustalla olivat kuukausia kestäneet vaikeat neuvottelut, joita Egyptin ja Qatarin diplomaatit kävivät Yhdysvaltain tuella. Sopua juhlittiin sekä Gazassa että Israelissa, jossa pääministeri Benjamin Netanjahua on jo pitkään vaadittu vauhdittamaan toimia panttivankien vapauttamiseksi. Hamasin 7. lokakuuta 2023 ottamista panttivangeista yli 90 on edelleen eri puolilla Gazaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi tiedotustilaisuudessa hänen hallintonsa neuvotelleen sopimuksen. Tulevan presidentti Donald Trumpin mukaan sopu oli mahdollinen vain siksi, että osapuolet varautuivat hänen pian alkavaan toiseen virkakauteensa.

– Tämä eeppinen tulitaukosopimus oli mahdollinen vain viime marraskuussa nähdyn historiallisen voittomme ansiosta. Se lähetti viestin maailmalle, että hallintoni pyrkisi saamaan aikaan rauhaa ja neuvottelemaan sopimuksia, joilla taataan kaikkien amerikkalaisten ja liittolaistemme turvallisuus, Donald Trump kirjoitti Truth Social -viestipalvelussa.

Suunnitelman pääpiirteet olivat esillä jo toukokuussa, mutta sopu saatiin aikaan vasta muutamaa vuorokautta ennen Trumpin virkaanastujaisia. Joe Bidenin ja Donald Trumpin tiimit tekivät läheistä yhteistyötä Gazan tulitaukosopimuksen aikaansaamiseksi. Valkoisen talon korkea-arvoinen lähde sanoo CNN:lle, että yhteistoiminta sujui lähes ennennäkemättömän hyvin.

Valkoisen talon pitkäaikainen Lähi-idän diplomaatti Brett McGurk oli viettänyt Qatarissa viikkokausia siinä toivossa, että lopullinen sopu saataisiin aikaan. Hänen tuekseen lähetettiin Donald Trumpin valitsema diplomaatti Steve Witkoff. He jakoivat keskenään kriittisen tärkeitä tapaamisia eri puolilla Lähi-itää.

McGurkin keskittyi sopimuksen yksityiskohtiin ja Witkoff painotti osapuolille Donald Trumpin halua saada sopu aikaan hänen virkaanastujaisiinsa mennessä. Neuvottelijat Yhdysvalloista, Israelista, Qatarista ja Egyptistä väänsivät tulitauosta Hamasin edustajien kanssa Dohassa aamukolmeen asti. Hamas esitti useita viime hetken vaatimuksia, mutta tämä ei estänyt pitkän prosessin viemistä maaliin.

