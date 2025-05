”Kuin aikamatkustajia” – Synkkä totuus pohjoiskorealaisten sodasta Ukrainassa

Virallinen Venäjä on pikku hiljaa päättänyt kuukausia jatkuneen sumutuksen ja myöntänyt avoimesti pohjoiskorealaisten sotilaiden osallistumisen taisteluihin Ukrainan asevoimia vastaan. Diktaattori Vladimir Putin on jopa kiittänyt Pohjois-Korean joukkoja niiden roolista sodassa.

The Insiderin laajan artikkelin mukaan totuus pohjoiskorealaisten suorituksista rintamalla on kuitenkin kaukana sankaritarinoista.

Sotilaiden kuvataan ollen etulinjassa kuin ”aikamatkustajia” ja sotineen opeilla, jotka voisivat olla ensimmäisen tai toisen maailmansodan taistelukentiltä.

Artikkelissa summataan pohjoiskorealaisten taktiikoiden osoittautuneen vanhentuneiksi, viestinnän pettäneen ja tappioiden olleen valtavia.

Ihmisaaltoja ja itsemurhakäskyjä

Pohjois-Korean sotilaat ovat edenneet rintamalta tulleiden tietojen mukaan usein avoimessa maastossa tiiviissä riveissä ilman suojaa ja joskus jättäen kypäränsä ja suojaliivinsä taakse. Pohjoiskorealaisten on kerrottu myös taistelleen niin sanotuilla ”ihmisaaltohyökkäyksillä”, joissa puolustaja pyritään murtamaan massamaisella jalkaväen käytöllä. Tämä johtaa tavallisesti suuriin menetyksiin.

Pohjoiskorealaisten tappiot ovat olleet kuluttavan taistelutavan takia valtavat. Jutussa siteerattujen länsimaisten ja eteläkorealaisten arvioiden mukaan jopa kolmasosa sotaan lähteneestä noin 15 000 miehen vahvuisesta joukosta on menettänyt taistelukykynsä eli kaatunut tai haavoittunut. Korkeimpien arvioiden mukaan kaatuneita saattaa olla jopa lähes 5000.

Esimerkiksi ISW-ajatushautomo arvioi jo tammikuussa Pohjois-Korean joukkojen tappioiden olevan sitä luokkaa, että jos sama jatkuu, on jokainen rintamalle lähetetyn joukon sotilas pian kuollut tai haavoittunut.

”Erikoisjoukkoja”

Pohjoiskorealaiset ovat tiettävästi osallistuneet taisteluihin ainakin pääasiassa vain Ukrainan osin miehittämässä Venäjän Kurskissa. Virallisesti Pohjois-Korean taisteluosasto koostuu erakkovaltion asevoimien erikoisjoukoista. Käytännössä tällä tarkoitetaan kuitenkin mitä todennäköisimmin lähinnä keskimääräistä parempikuntoista kevyttä jalkaväkeä, jolla on jonkin verran tavallista enemmän koulutusta aseiden käyttöön.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Jutun mukaan sotilaiden varustus on ollut sekava yhdistelmä venäläistä ja kiinalaista kalustoa. Sotilaita on myös yritetty esittää venäläisiksi. Esimerkiksi erään komppanianpäälliköksi uskotun kaatuneen pohjoiskorealaisen upseerin repusta löytyi kuvaton henkilökortti, jonka mukaan kyse oli venäläisestä everstiluutnantista. Upseerilla oli mukanaan koreankielisiä muistiinpanoja, paperikarttoja ja kiinalaisvalmisteinen radiopuhelin, mutta ei nykyaikaista paikannusvälinettä.

Ukrainalaiset ovat kuvanneet pohjoiskorealaisia pelottomiksi ja kurinalaisiksi taistelijoiksi. Julkisuudessa olevien tietojen perusteella vangiksi on tähän mennessä jäänyt vain kaksi pohjoiskorealaista. Määrä on poikkeuksellinen kun otetaan huomioon joukkojen kovat tappiot. Pohjois-Korean propagandassa sotilaita kehotetaan tekemään ennemmin itsemurha kuin antautumaan.

Riitoja venäläisten kanssa

Venäläisten sotabloggarien kertoman perusteella pohjoiskorealaisten toiminta ja kielimuuri ovat herättäneet toisinaan hämmennystä Venäjän riveissä.

Esimerkiksi suosittu venäläinen sotabloggaaja Anastasia Kashevarova on kuvaillut korealaisten sotilaiden olevan venäläisten sotilaiden mielestä ”hyvällä tavalla hulluja” ja ”vailla pelkoa”, mutta osin siksi, etteivät he ole aluksi ymmärtäneet modernin sodankäynnin riskejä kuten lennokkien uhkaa.

Venäjän sosiaalisessa mediassa on myös kiertänyt videoita kummallisista harjoituksista ja kertomuksia pohjoiskorealaisten upseerien oudoista taktiikkaehdotuksista. Niiden on kuvattu ”tyrmistyttäneen” venäläisiä.

– Kaikkein vaikeinta oli vakuuttaa pohjoiskorealaisten komentajat siitä, että suuren luokan jalkaväen hyökkäyksillä ei tee yhtään mitään. He halusivat hyökätä tähän tapaan – ei vain joukkueilla vaan täysillä komppanioilla. Tosipaikan tullen he tajusivat nopeasti, että näin ei pitkälle pötkitä. He sopeutuivat nopeasti käyttämään pienten jalkaväen yksiköiden taktiikoita, jolla oikeasti saatiin tulosta, eräs nimettömänä pysyttelevä venäläinen kouluttaja kuvaili Kotsin julkaisemassa haastattelussa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Todellinen panos on aseapu

Vladimir Putin on ylistänyt korealaisten ”uhrautuvaisuutta”. Moskova on myös luvannut nimetä katuja ja pystyttää patsaita heidän kunniakseen Venäjän Kurskin alueelle.

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un on puolestaan kutsunut taisteluita Ukrainaa vastaan voitoksi imperialismista ja luvannut, että Pohjois-Korea puolustaa Venäjää tarvittaessa uudelleen ”Yhdysvaltain palvelijoita vastan”.

Todellisuudessa taistelujen sotilaallinen merkitys jäi vähäiseksi. Kurskin rintaman ratkaisi The Insiderin mukaan Venäjän tykistö eikä Pohjois-Korean jalkaväki.

Pohjois-Korean todellinen panos sotaan onkin ollut massiivinen aseapu Venäjälle. Erakkovaltion on arvioitu toimittaneen Venäjälle miljoonia tykistönammuksia ja suuret määrät ohjuksia ja raskasta sotakalustoa kuten esimerkiksi telatykkejä. Venäjän uskotaan antaneen vastavuoroisesti Pohjois-Korealle edistynyttä ohjus- ja avaruusteknologiaa.