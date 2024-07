KSML: Euroopan vasemmiston kannatus onkin hiipumassa

Vasemmistosta ja vihreistä koostuvat Uusi kansanrintama (NFP) nousi voittajaksi Ranskan parlamenttivaaleissa, mutta vasemmistoblokin menestys ei populismin ja poliittisen viestinnän tutkija Yannick Lahden mukaan kerro siitä, että eurooppalainen vasemmisto olisi nousussa.

Hän arvioi Keskisuomalaisessa, että kyse on yksittäisestä kannatuspiikistä aikana, jolloin vasemmiston kannatus on laskenut.

– Alamäki on alkanut kauan sitten, mutta ilmiö näkyy selvemmin nykyajassa, hän sanoo, Lahti sanoo KSML:lle. Hän on SDP:n jäsen ja ollut Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 2021–2023.

Eurooppalaisen vasemmiston juuret ovat Lahden mukaan sosialistisessa aatesuunnassa, jossa pyritään työläisten aseman parantamiseen. Maailmansotien jälkeen perinteinen työväenluokka äänesti vasemmistopuolueita. Sittemmin niiden vetovoima on laskenut.

Globalisaatio ja automatisaatio ovat vauhdittaneet työelämän muutoksia. Perinteinen valkoinen työväenluokka Lahden mukaan köyhtyi ja hajaantui. Mahdollisuudet järjestäytyä heikkenivät. Ajatus yksilönoikeuksista ja -velvollisuuksista vahvistui etenkin 1980- ja 1990-luvuilla. Sen jälkeen vasemmisto alkoi nostaa yhä enemmän Lahden mukaan identiteettipoliittisia kysymyksiä, joka on vieraannuttanut perinteistä äänestäjäkuntaa. Osa äänestäjistä on siirtynyt kannattamaan laitaoikeistolaisia puolueita, ja osa vasemmistosta on kurottanut oikealle.

Lahti sanoo KSML:lle, että lähitulevaisuudessa vasemmisto voi saada kannatuspiikkejä.

– Mutta pidemmällä aikavälillä eurooppalaisen vasemmisto on jonkinlaisen murroksen edessä.