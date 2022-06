Kritiikkiä Paavo Lipposelle: ”Uussuomettumisen makua”

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) arvostelee entisen pääministeri Paavo Lipposen (sd.) näkemyksiä. Lipponen kritisoi Demokraatissa tasavallan presidentti Sauli Niinistön Kultaranta-keskusteluita.

– Kultarannassa olisi tarvittu kunnollista alustusta Suomen ulkopolitiikasta, mikä siinä on jatkuvuutta ja millaisiin haasteisin joudumme vastaamaan. EU jättimäisine kysymyksineen jäi täysin varjoon Nato- ja pohjoismaaliturgiassa. Kiina kummitteli jossakin kaukana, Lipponen kirjoitti Demokraatissa.

Könttä oudoksuu Lipposen näkemyksiä.

– Jokainen puheenvuoro on arvokas, mutta Lipposen primitiivireaktio muistuttaa hänen omasta ajastaan pääministerinä, kun hän tukki jopa oman puolueensa toisinajattelijat. Kritiikissä olisi toki hyvä muistaa myös omat tekemiset venäläisen bisneksen lobbarina, jonka edessä Lipponen nyt näyttää lähinnä pesevän valkopyykkiä. Joskus on aiheellista myös todeta tehneensä itse virheitä, siinä ei olisi mitään pahaa. Lipposen purkauksessa on uussuomettumisen makua, Könttä katsoo tiedotteessa.

– Presidentti Niinistö on johtanut Suomen ulkopolitiikkaa taidokkaasti erittäin vaikean tilanteen keskellä. Kultaranta-keskusteluilla on tärkeä paikka ulkopoliittisena keskustelufoorumina ja on outoa, mikäli Naton pääsihteeri ei saisi noissa keskusteluissa olla äänessä. Pääsihteeri Stoltenberg varmasti tekee parhaansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien mahdollisimman pikaiseksi toteutumiseksi.