Krimillä kaivetaan jo juoksuhautoja – Näin sota nyt muuttuu

Venäjän ilmoittama vetäytyminen Hersonissa avaa Ukrainalle runsaasti uusia mahdollisuuksia ja vaikeuttaa merkittävästi Venäjän strategisten tavoitteiden saavuttamista.

– Ukrainalaiset ovat taistelleet kovaa ja suorittaneet pitkän kantaman iskuja ja psykologisia operaatioita tehdäkseen Venäjän aseman Dneprin länsirannalla mahdottomaksi. He tulevat myös pitämään huolen siitä, että vetäytyvien venäläisten kimppuun käydään kaikkialla, missä se on mahdollista, Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja sotatutkija Mick Ryan arvioi Twitterissä.

Arvostetun CSIS-ajatushautomon vierailevana tutkijana toimiva Ryan arvioi Hersonin tilanteella olevan laajoja vaikutuksia sotaan. Hän ei usko ukrainalaisten yrittävän lähiaikoina Dneprin vaativaa ylitystä. Ryan muistuttaa ukrainalaisten suosineen epäsuoraa lähestymistapaa ja vihollisen kuluttamista iskuilla logistiikkaa ja komentorakenteita vastaan.

– Ukrainan iskut syvälle linjojen taakse tulevat tietysti jatkumaan.

Ryan muistuttaa, että Hersonin vapautus merkitsee Ukrainan pitkän kantaman asejärjestelmien yltävän nyt entistä syvemmälle Venäjän miehittämälle alueelle.

Samaan on kiinnittänyt huomiota myös Lontoon King’s Collegen sotilasasiantuntija ja FPRI-ajatushautomon vanhempi tutkija Rob Lee. Hän on jakanut Twitterissä alta löytyvän kartan HIMARS-raketinheitinjärjestelmän teoreettisesta kantamasta Hersonin länsirannalta.

Alueella on Leen mukaan useita rautatieasemia, ammusvarastoja ja muita Venäjän joukkojen huollolle olennaisia kohteita.

Leen mukaan paljon riippuu nyt siitä, miten miehittäjän vetäytyminen onnistuu.

– Jos Venäjä pystyy vetämään joukkonsa pois ilman raskaita tappioita, on se todennäköisesti vahvemmissa asemissa pitämään kiinni nykyisistä etulinjoista, koska se pystyy siirtämään näitä reservejä helpommin tukemaan Donbasia ja Zaporizzjaa, hän arvioi.

Mick Ryan on samoilla linjoilla.

Se, miten vetäytyminen onnistuu, kertoo hänen mukaansa paljon Etelä-Ukrainassa operoivien venäläisjoukkojen kyvyistä ja taistelutahdosta.

Evp-kenraali muistuttaa, että taktinen vetäytyminen on varsin vaikeaa jopa ihanneoloissa. Hän varoittaa Venäjän saattavan nyt iskeä muualla. Edessä voi olla lisää hyökkäyksiä Ukrainan siviili-infrastruktuuria vastaan.

– Tämä on tärkeää [Venäjän diktaattori Vladimir] Putinille. Kerrottuaan Venäjän kansalle anneksointijulistuksessaan, että Herson on osa Venäjää, tarvitsee hän tarinan, jolla vetäytyminen oikeutetaan ja jolla kansan huomio kiinnitetään toisaalle.

Tästä on varoittanut myös sotatieteen tohtori ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnell.

– Venäjän vetäytyminen Hersonista on jopa sodan käännekohta ja merkittävä symbolinen tappio Venäjälle. Asia havaitaan varmasti myös Venäjän sisällä, eikä vahvista Putinin asemaa. Syytä olla valppaana – Kremlin on tähän tavalla tai toisella vastattava ja osoitettava toimintakykyään, Limnell tviittasi.

Mick Ryanin mukaan vetäytyminen panee toistaiseksi stopin Venäjän mahdollisille suunnitelmille Odessan suhteen. Lisäksi Ukraina on taas askeleen lähempänä maan eteläosien vapautusta. Ryan luonnehtii Hersonin vapautusta tärkeäksi tulevaisuudessa edessä olevalle taistelulle Venäjän miehittämästä Krimistä.

Tämä on mitä ilmeisimmin tiedostettu Moskovassa jo jokin aika sitten. Lokakuussa otetut satelliittikuvat (alla) osoittavat, että venäläiset ovat alkaneet valmistella puolustuksia Krimillä.

Satelliittikuvissa näkyy tuoreita ja yhä työn alla olevia juoksuhautoja. Vanhoja puolustuksia on myös rakennettu uudelleen.

Ryan muistuttaa myös tilanteen poliittisista ulottuvuuksista.

Hersonin tappiolla on valtava symbolinen merkitys Moskovalle. Kyseessä on ainoa alueellinen pääkaupunki, jonka Venäjä on onnistunut miehittämään helmikuun suurhyökkäyksen jälkeen. Kreml oli myös liittänyt Hersonin alueen paperilla Venäjään syyskuussa järjestetyn laittoman ja tekaistun kansanäänestyksen jälkeen.

– Vaikka asevoimat antoikin tämän ilmoituksen [vetäytymisestä], on alueista luopuminen poliittista. Tätä ei olisi millään voinut tapahtua ilman Putinin hyväksyntää.

Asiantuntijan mukaan ratkaisu osoittaa, että Putinin todellisuudentaju on yhä tallella ja että hän kykenee järkeviin ratkaisuihin. Toisaalta tapahtumat viittavat kuitenkin hänen mielestään myös siihen, että Putin yrittää tehdä sotilaista syntipukkeja Ukrainan sotkuun.

Ukrainan puolella kyse on Mick Ryanin mukaan jälleen yhdestä vahvistuksesta siitä, että maan sodanjohdon strategia toimii. Hersonin voitto tulee lisäämään ukrainalaisten taistelutahtoa entisestään.

– He menestyvät ja venäläiset tiedostavat tämän.

Ryan varoittaa myös myönnytyksistä.

– Nyt ei ole aika pakottaa Ukrainaa neuvotteluihin. Venäläiset saattavat olla heikoilla, mutta he eivät aio luopua alueellisista tavoitteistaan. Heidät on lyötävä taistelukentällä ja työnnettävä ulos Ukrainasta.

