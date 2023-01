Krim on ratkaisun avain – Vain näin pysyvä rauha voi professorin mukaan syntyä

Cambridgen yliopiston Ukrainan tutkimuksen apulaisprofessori Rory Finnin arvioi, että ratkaisu pysyvään rauhaan Ukrainassa voi kulkea vain Krimin niemimaan kautta. Mikä tahansa sopimus, jossa niemimaa luovutettaisiin Venäjälle, olisi professorin mukaan “tikittävä aikapommi”.

– Totuus on, että Ukraina ei tule koskaan olemaan vakaa ja rauhallinen Venäjän miehittämän Krimin kanssa, eikä Venäjän miehittämä Krim ole koskaan huoltovarma ilman Ukrainaa, hän toteaa Politico-lehden mielipidekirjoituksessa.

Professorin mukaan länsi vastasi liian kevyesti Krimin niemimaan laittomaan miehitykseen vuonna 2014. Venäläisen imperialismin uhkaan herättiin kunnolla vasta helmikuussa 2022 alkaneen suurhyökkäyksen myötä.

– Meillä ei ole varaa tehdä samaa virhettä nyt. Puolittaiset toimet ja lyhytnäköiset kompromissit ovat resepti loputtomaan sotaan valtiota vastaan, joka on taipuvainen julmiin imperialistisiin valloituksiin.

Finnin muistuttaa, että Krimillä ei ole luonnollista fyysistä yhteyttä Venäjään. Krim on Ukrainan mantereen jatke, ja sellaisena se on ollut vuosisatojen ajan vahvasti yhteydessä maan talouteen ja kauppaan.

– Sen jälkeen kun Vladimir Putinin joukot valtasivat Krimin vuonna 2014, Krim on ollut täynnä aseita, disinformaatiota ja pelkoa. Sen asukkaat on erotettu muusta Ukrainasta ja maailmasta.

Professorin mukaan Krimin niemimaan historia opettaa, että Krim on aina kärsinyt venäläisten miehityksestä ja kukoistanut osana Ukrainaa. Historian unohtaminen johtaisi tutkijan mukaan tulevaisuuteen, jossa Kreml kärjistää sotatoimia entisestään.

– Vain tappion kärsinyt, demilitarisoitu Venäjä ja täysin vapautettu Ukraina – kokonaisena ja yhtenäisenä kansainvälisesti tunnustettujen rajojensa sisällä – voivat luvata pitkän aikavälin vakautta ja kestävää rauhaa, Finnin kirjoittaa.

