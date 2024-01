Kremlissä riidellään: Vladimir Putinille haluttiin liberaali vastaehdokas, sitten kaikki meni pieleen

Presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Boris Nadezhdinin saama huomio ärsyttää Kremliä. Venäjän presidentinhallinnossa on mediatietojen mukaan jopa syntynyt kiistaa miehen asemasta.

GRANI-puoluetta edustava Nadezhdin on pitkän linjan poliitikko. Hän oli murhatun oppositiovaikuttaja Boris Nemtsovin ystävä. Nadezhdin on osallistunut Moskovan propagandaohjelmiin ja toiminut muutenkin aiemmin ainakin päällisin puolin Venäjän niin kutsutun systeemisen opposition hengessä. Käsitteellä tarkoitetaan Kremlin ohjaamaa oppositiota, jonka todellinen tarkoitus on luoda niin maan rajojen sisä- kuin ulkopuolellekin kuvaa jonkinlaisesta toimivasta demokratiasta, vaikka sellaista ei Venäjällä todellisuudessa ole.

Viime aikoina Boris Nadezhdin on kuitenkin arvostellut kovaa ja avoimesti diktaattori Vladimir Putinia ja Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Tämä on tuonut mahdolliselle ehdokkaalle runsaasti mediahuomiota lännessä ja saanut ainakin Venäjän sosiaalisen median perusteella jonkin verran kansaakin liikkeelle. Tätä Kreml joidenkin Venäjä-tuntijoiden mukaan nimenomaan voi halutakin.

Nadezhdinin pyrkiminen ehdokkaaksi voisi siis olla todellisuudessa vain Kremlin projekti. Länsimaisia medioita Nadezhdinille annetusta huomiosta soimaavien mukaan suunnitelmana olisi nostaa vaaleihin ”liberaali” ehdokas, joka saisi parin prosentin kannatuksen ja loisi yhtäältä mielikuvaa todellista pienemmästä poliittisesta kontrollista Venäjällä sekä toisaalta osoittaisi, miten vähän kannatusta tällaisella ajattelulla on.

Useita lähteitä Venäjän presidentinhallinnossa ja Boris Nadezhdinin lähipiirissä haastatelleen Meduzan mukaan Kremlissä on todella pyöritelty tällaista suunnitelma. Moskovan suhde erikoiseen ehdokkaaseen jää kuitenkin monimutkaiseksi.

Eräs lähde Venäjän presidentinhallinnossa kertoo Meduzalle, että Kremlissä järjestettiin ”aivoriihiä”, joissa pohdittiin, että vaaleihin voitaisiin päästää liberaali ehdokas, jonka osallistuminen näyttäisi länsimaiselle yleisölle, ettei tällaiselle ajattelulle ole Venäjällä kannatusta.

– Hänen olisi pitänyt olla [lännessä] tunnettu henkilö, mutta pitkälti tuntematon valtaosalle venäläistä yhteiskuntaa. Hän saisi 1,5-2 prosenttia äänistä, ja siinä kaikki. Mutta kun he alkoivat käydä sopivia henkilöitä läpi, oli kaikilla joko kaksoiskansalaisuus, ”ulkomaisen agentin” status tai tilejä ja kiinteistöjä ulkomailla. Koko ajatus kaatui sitten omaan mahdottomuuteensa, keskusteluihin osallistunut lähde avaa.

Toinen samoihin keskusteluihin osallistunut lähde vahvistaa, että asia oli esillä.

Lähellä valtapuolue Yhtenäisen Venäjän johtoa oleva lähde kertoo niin ikään ”liberaalia ehdokasta” koskeneista keskusteluista. Hänen mukaansa Putinin esikunnassa tultiin kuitenkin lopulta siihen tulokseen, ettei tällaista ehdokasta tarvita.

– Me emme enää katso länteen. Heille on turha todistella mitään. Kotimaan osalta tässä ei olisi ollut mitään järkeä, paitsi ehkä äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi, hän pohtii.

Lähteen mukaan tälle Kremlin järjestämälle ehdokkaalle olisi hyvinkin voitu saada parin prosentin kannatus useammalle päivälle jakautuvassa äänestyksessä.

Ajatus Vladimir Putinille järjestystä liberaalista vastaehdokkaasta on ollut esillä myös Venäjän mediassa. Vedomosti kertoi lokakuussa Boris Nadezhdinin suunnittelevan ehdokkuutta ja mainitsi Kremlin kaavailut samassa yhteydessä lähteisiinsä viitaten. Tuolloin keskustelussa pyöriteltiin Ekho Moskvy -radiokanavan pitkäaikaista päätoimittajaa, mediapersoona Aleksei Venediktovia. Hän kuitenkin ilmoitti heti, ettei aio lähteä vaaleihin.

Kiistaa Kremlissä?

Vladimir Putinin esikuntaa lähellä olevat lähteet kiistävät presidentinhallinnon varajohtaja Sergei Kirijenkon poliittisen osaston tarjonneen Boris Nadezhdinille suoraa apua vaaleihin. Viestinnästä vastaavan varajohtaja Aleksei Gromovin alaisten kerrotaan kuitenkin kiinnostuneen ehdokkaasta. Gromovin osaston on kerrottu ajatelleen, että ”heidän liberaalistaan” voisi olla apua Putinille vaaleissa. Meduzan mukaan Kirijenkon ja Gromovin välillä onkin kilpailua ja kiistaa.

Vääntö voi liittyä odotettuihin mullistuksiin Kremlissä. Vladimir Putinin on kerrottu suunnittelevan monien hallintonsa avainhenkilöiden korvaamista kerralla heti presidentinvaalin jälkeen. Verkkouutiset on kertonut kuohunnasta muun muassa tässä jutussa. Presidentinhallinnon johtajat voisivat mahdollisesti olla otollisessa paikassa nousta ministereiksi tai muihin vapautuviin tehtäviin.

Nadezhdin on itse kiistänyt jyrkästi keskustelleensa ehdokkuudestaan ennakkoon Kremlin kanssa. Erään Nadezhdinin lähipiiriläisen mukaan poliitikko pyrki kuitenkin olemaan alkuun ”säikyttämättä Kremliä” jyrkillä puheilla, koska halusi presidentinhallinnon hyväksynnän ehdokkuudelleen. Lähteen mukaan vaalikampanjan takana voi myös olla Nadezhdinin halu lähteä ehdolle Moskovan alueparlamenttiin syksyllä tai duumaan vuonna 2026.

Yllätysehdokkaan tilanne kertoo paljon siitä, miten tiukasti vaaleja ohjataan Putinin esikunnasta.

Moskovan lähteiden mukaan Boris Nadezhdin sodan vastaisen retoriikan ja Putinin haukkumisen takana on todellisuudessa pettymys siihen, ettei hän saanut Kremliä taakseen. Heidän mukaansa kyse ei siis ole ainakaan enää missään nimessä presidentinhallinnon valitsemasta ehdokkaasta.

Eräs lähde kuvailee, että Kremlin sallimalla ehdokkaalla on oltava jopa oma ”käsittelijänsä” presidentinhallinnossa.

– Kampanjan edustajien on tultava kokouksiin ja synkronoitava kellot. Mitään tällaista ei tapahdu Nadezhdinin kohdalla, vaikka alkuun jonkinlaista viestintää olikin, lähde sanoo.

Kreml toivoo vetäytymistä

Boris Nadezhdinin kampanja on tiedottanut ehdokkaan keränneen vaaditun määrän kannattajakortteja. Eräs keräystä seurannut lähde väittää, että kannatusilmoituksissa on kuitenkin ollut ”selkeitä virheitä”. Monien oikeiden nimikirjoitusten päällä on hänen mukaansa syystä tai toisesta ollut ruksi.

Kyse voi olla tarkoituksellisesta järjestelystä. Kremlin kerrotaan olevan varsin tyytymätön tilanteeseen ja odottavan, että Nadezhdin ilmoittaa itse, ettei aio toimittaa kannattajakortteja vaaliviranomaisten arvioitaviksi. Jonkinlainen määrä virheellisiä kortteja tarjoaisi tähän sopivan syyn.

– Odotuksena on, että hän selittää tapahtunutta sillä, että moni kannatusilmoitus osoittautui virheelliseksi tai etteivät alueelliset kiintiöt tarkastusten jälkeen täyttyneetkään.

Presidentinhallintoa lähellä olevan lähteen mukaan Kreml voisi olla tässä tilanteessa jopa valmis tarjoamaan poliitikolle jotakin vastineeksi. Halun neuvotella kerrotaan kuitenkin vähenevän, jos ehdokkaan ”epäjärjestelmällinen käytös” jatkuu.

Ehdokkaaksi pyrkivän lähipiiriläisten ja kampanjan mukaan kannattajakortit aiotaan kuitenkin ehdottomasti jättää. Ehdokkaaksi pääsy on silti varsin epätodennäköistä.

Kremlin lähteiden mukaan Venäjän presidentinhallinto on yksinkertaisesti päättänyt, ettei vaaliviranomaisten anneta rekisteröidä ehdolle yhtäkään sotaa vastustavaa ehdokasta. Mahdollisia protesteja Moskovassa ei pelätä.

Nadezhdinin ”rooliin” vaaleissa kaavaillaan tiettävästi Uusi kansa -puolueen ehdokkasta, duuman varapuhemies Vladislav Davankovia. Hänen kampanjassaan ei tulla näkemään mitään sodan tai Putinin vastaista.

Meduzan lähteiden mukaan Boris Nadezhdinin ainoa tie vaaleihin voisi olla tuen hankkiminen presidentinhallinnon varajohtaja Aleksei Gromovilta. Tätä kuitenkin pidetään epätodennäköisenä.

Tilannetta kuvataan kaikesta huolimatta kiusalliseksi Kremlille. Putinin hallinnossa työskentelevä poliittinen strategi kuvailee koko järjestelyjen liberaalin vastaehdokkaan suhteen ”lähteneen hakoteille”.

– Meillä on ongelma ja syylliset on löydettävä – he, jotka edes nostivat esiin ajatuksen ”liberaaleista ehdokkaista”. Nadezhdinia tullaan siis pallottelemaan ees taas kuin kuumaa perunaa, hän ennustaa.

Venäjän presidentinvaali järjestetään maaliskuun puolivälissä. Kyse on käytännössä muodollisuudesta, jossa maata vuodesta 2000 presidenttinä tai pääministerinä hallinnut Vladimir Putin kukitetaan jälleen uudelle kaudelle.

LUE MYÖS:

Vladimir Putinin vastaehdokkailta kysytään videolla, aiotteko voittaa: Jäätäviä vastauksia