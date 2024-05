Ex-suurlähettiläs: Venäjä ajoi itsensä umpikujaan

Venäjä ei ole suurlähettiläs René Nybergin mukaan kansallisvaltio eikä sellaiseksi todennäköisesti kehitykään, vaan monikansallinen imperiumi, jolla on imperiumin psykologia ja tavoitteet.

– Maantieteellä on tässä ratkaiseva merkitys. Venäjällä ei ole ”luonnollisia” rajoja, ja Venäjän propaganda on pitänyt viime aikoina esillä Vladimir Putinin vuonna 2016 esittämää leikkisää tai ei niin leikkisää letkautusta, jonka mukaan Venäjän rajat eivät pääty mihinkään. Nykyään myydään t-paitojakin, joihin on painettu tämä motto, Suomen suurlähettiläänä Moskovassa 2000–2004 ja Berliinissä 2004–2008 toiminut Nyberg kirjoittaa Hufvudstadsbladetissa.

Hän muistuttaa Venäjän rajoittuvan pohjoisessa Jäämereen ja idässä Tyyneen valtamereen, mutta rajan olevan lännessä maantieteellisesti avoin. Sivilisaatioiden väliset rajat ovat olleet hänen mukaansa historiallisesti tärkeitä ja ovat edelleen.

– Paras esimerkki on epäilemättä Suomen itäraja, Rooman ja Bysantin välinen raja, joka ei ole viimeisen vuosituhannen aikana juuri liikkunut, hän toteaa.

Edes sata vuotta kestänyt Venäjän valta ei voinut pyyhkiä pois tätä kulttuurirajaa lännen ja idän väliltä. Myös Baltian maat onnistuivat säilyttämään läntisen kulttuuri-identiteettinsä vuosikymmeniä kestäneestä neuvostomiehityksestä huolimatta.

Moraalinen ja poliittinen umpikuja

Ukrainan ja Venäjän välinen raja ei Nybergin mukaan ole klassinen sivilisaatioraja, sillä Ukraina on tunnetusti ortodoksinen ja vahvasti kaksikielinen. Venäjän hyökkäyssodan taustalla onkin Kremlin imperialistinen ajattelutapa ja näkemys, että ilman Ukrainaa Venäjä ei ole imperiumi.

– Putinin halveksunta monia edeltäjiään kohtaan johtuu hänen pelostaan tulla rinnastetuksi heihin, jos hänkin menettäisi imperiuminsa. Nikolai II ja Mihail Gorbatšov kadotti imperiuminsa. Ja V.I. Lenin on syyllinen, koska loi Ukrainan neuvostotasavallan ja ukrainan kieltä edistäneen liittovaltiomallin, kunnes Josif Stalin sen väkisin tukahdutti, Nyberg sanoo.

Hän pitää selvänä, että Ukraina taistelee selviytymisestään ja asemastaan valtiona. Venäjälle sodan lopputulos ei hänen mukaansa ole eksistentiaalinen kysymys, mutta Putinille se todennäköisesti sitä on.

– Samalla on kuitenkin selvää, että imperialistinen perusnäkemys Venäjän tehtävästä ja paikasta maailmassa on ajanut maan moraaliseen ja poliittiseen umpikujaan. Tämän imperialistisen sodan hinta on korkea – ei ainoastaan ihmishenkien valtavien menetysten ja kolossaalisten kustannusten, vaan etenkin lietsotun vihan takia, hän toteaa.

Sodan päätyttyä olisi hänen mukaansa vaikeaa tai jopa mahdotonta enää kuvitella uutta yhteiseloa Ukrainan ja Venäjän kansojen kesken.

”Ukrainan asia on meidän”

Äskettäisessä puheessaan Brysselissä tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi lähtevänsä siitä, että Venäjän ja Ukrainan välinen sota ratkaistaan taistelukentällä. Nyberg kertoo olleensa tätä mieltä jo pitkään ja arvioineensa, että ydinaseet olisivat tässä sodassa käyttökelvottomia.

Sota on hänen mukaansa heikentänyt Venäjää – ei ainoastaan maan taloutta, vaan myös haurasta itsevaltaista rakennetta. Hän katsoo järjestelmän perustuvan valheisiin, väkivaltaan ja korruptioon.

– Väitän, että autoritaarinen ja diktatorinen poliisivaltio ei ole vakaa eikä takaa hallitsijan valtaa, jos sota päättyy huonosti tai tapahtuu jotain arvaamatonta. En ennusta mitään, mutta äkillistä vallanvaihtoa ei voi pitää poissuljettuna. Henkilöitynyt ja henkilöön perustuva järjestelmä pysyy epävakaana ja täysin riippuvaisena hallitsijan otteesta valtaan – ja hänen terveydestään, Nyberg sanoo.

Sota ei ole vielä ohi, ja koko Eurooppa on hänen mukaansa uhattuna, jos Ukraina ei voita.

– Torjuakseen Venäjän hyökkäyksen Ukrainan on vakautettava rintama. Ellei Venäjä pysty murtamaan Ukrainan vastarintaa, Kremlin on luovuttava maksimalistisista vaatimuksistaan ja valittava sodan jatkamisen tai suoraan Ukrainan kanssa käytävien neuvottelujen välillä, hän toteaa.

– Neuvottelujen olisi oltava todellisia rauhanneuvotteluja – ei vain neuvotteluja mahdollisesta tulitauosta, sillä niihin liittyy riski vihollisuuksien leimahtamisesta uudelleen. Mauno Koiviston sanat siitä, että Suomen idea on selviytyminen, ovat totta myös Ukrainan osalta. Siksi Ukrainan asia on meidänkin asiamme, Nyberg kiteyttää.