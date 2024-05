”Vaikea tilanne” – Hamasin sanotaan kokoavan joukkojaan pohjoisessa

Israelilaiset sotilasasiantuntijat kertovat terroristijärjestö Hamasin kokoavan joukkojaan pohjoisessa, uutisoi The New York Times.

Heidän mukaansa Hamasin ilmeinen nousu Gazan pohjoisosissa on seurausta Israelin epäonnistumisesta muodostaa mitään vaihtoehtoista hallintoa alueelle. Jäljelle on jäänyt tyhjiö, joka on kapinan kasvualusta.

Entinen Israelin vanhempi tiedusteluvirkailija Michael Milshtein sanoo Hamasin pitävän valtaa niilläkin alueilla, joilta se on vetäytynyt. Joko suoraan tai liittolaisten kautta.

– Heidän joukkonsa ovat kärsineet pahasti, mutta heillä on edelleen kyvykkyyksiä. Heille ei ole vaihtoehtoa Gazassa. Jokainen vaihtoehto, jota olemme kokeilleet, on epäonnistunut, Milshtein sanoo.