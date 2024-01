Vladimir Putinin vastaehdokkailta kysytään videolla, aiotteko voittaa: Jäätäviä vastauksia

Venäjän mediaa seuraavaa Russian Media Monitor -kanavaa Youtubessa pyörittävä toimittaja Julia Davis on koonnut alta näkyvälle videolle koosteen vastauksista, joita osa Venäjän diktaattori Vladimir Putinin vastaehdokkaista tai sellaisiksi pyrkivistä on antanut kysymykseen siitä, aikovatko he voittaa.

Ehdokkaiden kommenteista kuvastuu yllättävän rehellinen kuva venäläisestä politiikasta. Edes Kremlin kontrolloimaan näennäiseen niin sanottuun systeemiseen oppositioon kuuluvat ehdokkaat eivät rohkene sanoa suoraan pyrkivänsä haastamaan Putinia.

– En tietenkään, näytänkö idiootilta, Venäjän Vapauden ja oikeuden puoluetta edustava Andrei Bogdanov esimerkiksi vastaa.

Uusi kansa -puolueen ehdokkaalta, duuman varapuhemies Vladislav Davankovilta kysytään videolla, suunnitteleeko hän voittavansa. Kysymys kirvoittaa mieheltä vaivaantuneen naurahduksen.

– Riippuu siitä, mitä voittona pidetään, hän vastaa.

Vuoden 2004 presidentinvaalissa toiseksi 13,7 prosentin äänisaaliilla tullut kommunistipuolueen edustaja ja duuman jäsen Nikolai Kharitonov on hänkin varsin haluton vastaamaan kysymykseen siitä, voisiko hän voittaa.

– En voi puhua tällaisesta – voittaako vaiko eikö, hän muotoilee.

Venäjän yleiskansallisen liiton puheenjohtaja Sergei Baburin taas väistää kysymyksen alkuun kokonaan.

– Aion tehdä aivan kaikkeni yhdistääkseni venäläisen yhteiskunnan, hän sanoo.

Kun haastattelija kysyy toistamiseen, yrittääkö Baburin voittaa, vastaa mies pilke silmäkulmassa, että ”aina pitäisi uskaltaa unelmoida”. Haastattelija tivaa vielä kolmannen kerran, eikö Baburin tavoittele voittoa.

– Tiedäthän, vain Jumala voi tehdä suunnitelmia, hän vastaa nauraen.

Viimeisenä videolla nähdään aiemmin Muutosten puolueena tunnetun GRANI-puolueen Boris Nadezhdin.

– Toivon, että olen tämän vaalikampanjan lopussa elossa ja säilytän vapauteni ja että minua ei ole julistettu ulkomaiseksi agentiksi, hän toteaa.

Venäjän presidentinvaali järjestetään maaliskuun puolivälissä. Tähän mennessä kaikkiaan 15 henkilöä on toimittanut Venäjän vaaliviranomaisille ehdokkaaksi rekisteröitymiseen vaadittavat asiakirjat.

Ehdokkaaksi voi päästä kolmella tapaa. Puolueet, joilla on edustus duumassa tai vähintään kolmanneksella Venäjän alueista, saavat asettaa ehdokkaan suoraan ilman kannatuskortten keruuta.

Muiden rekisteröityjen puolueiden ehdokkaiden on kerättävä 100 000 kannatusilmoitusta. Niitä saa tulla korkeintaan 2 500 aluetta kohden.

Itsenäisten ehdokkaiden on kerättävä taas vähintään 300 000 kannatusilmoitusta. Ilmoituksia saa olla korkeintaan 7500 aluetta kohden.

Käytännössä kannatusilmoitusten on siis tultava vähintään 40 Venäjän alueelta.

Itsenäisenä ehdokkaana, mutta muun muassa valtapuolue Yhtenäisen Venäjän tukemana, ehdolle lähteneen Vladimir Putinin on kerrottu keränneen jo heittämällä yli puoli miljoonaa kannatusilmoitusta. Putinin kannattajakortteja ei ole kuitenkaan vielä tarkastettu.

Toistaiseksi ehdolla onkin virallisesti kolme ehdokasta.

Kharitonov ja Davankov ovat molemmat ehdolla puolueidensa asettamina. Heidän lisäkseen vaaleihin osallistuu myös Liberaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Leonid Slutski.

Jutussa mainitut Badurin, Bogdanov ja Nadezhdin eivät ole vielä keränneet riittävää määrää kannatusilmoituksia.