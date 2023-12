Kremlissä kuohuu: Vladimir Putin aikoo vaihtaa useita huippupäättäjiä kerralla

Kremlissä ja valtapuolue Yhtenäisen Venäjän piirissä käydään kiivasta keskustelua edessä tiettävästi olevista henkilöstömuutoksista Venäjän huipulla.

Diktaattori Vladimir Putinin on huhuttu jo jonkin aikaa kaavailevan uusia henkilöitä Moskovan avainpaikoille. Muutoksia olisi tiettävästi luvassa heti maaliskuun presidentinvaalin jälkeen.

Neljä Kremliä ja Yhtenäistä Venäjää lähellä olevaa lähdettä kertoo Meduzalle, että monta korkean profiilin paikkaa Putinin niin kutsutussa vallan vertikaalissa meinataan panna uusiksi kertarysäyksellä.

Presidentinhallinnon varajohtaja Sergei Kirijenko mainitaan jutussa eräänä paikkansa mahdollisesti menettävänä Moskovan sisäpiiriläisenä. Kirijenkoa on luonnehdittu Putinin Ukraina-suunnitelmien arkkitehdiksi ja Venäjän johtajan ykkösmieheksi miehitetyssä Ukrainassa. Hänen valtansa on kerrottu kasvaneen sodan aikana. Kirijenko on tehnyt pitkän uran Moskovan huipulla. Hän toimi jo vuonna 1998 pääministerinä Boris Jeltsinin hallinnossa.

– Presidentti yrittää kierrättää henkilöitä, etteivät ihmiset kiinny liikaa paikkoihinsa, ole aloillaan liian pitkään ja pääse hankkimaan valtaa ja kontakteja. Tämä ei aivan ulotu valtion yhtiöihin, mutta se koskee virkamiehiä, eräs Kreml-lähde kommentoi.

Toinen lähde kuvailee, että Kirijenkon on jo korkea aika lähteä tehtävästään.

Meduzan mukaan Kirijenkon mahdollisesta seuraajasta ei ole varmaa tietoa. Eräs lähteistä mainitsee kuitenkin Putinin avustaja Vladimir Medinskin, Yhtenäisen Venäjän pääsihteeri Andrei Turtshakin ja varapääministeri Dmitri Tshernishenkon todennäköisinä vaihtoehtoina. Uusi presidentinhallinnon varajohtaja voi myös hyvinkin nousta esimerkiksi näkyvien kuvernöörien joukosta.

– Kyse on siitä, kuka nousee esiin vaalikampanjan aikana – kuka pystyy heittämään presidentille idean, josta hän tykkää tai esittelemään [vaalipäivänä Putinille suotuisia] lukuja – ja siitä, kuka mokaa, lähde sanoo.

Hallitus uusiksi?

Venäjän politiikan asiantuntija Tatjana Stanovaja kertoi jo lokakuun lopussa, että presidentinvaali voi johtaa muutoksiin Venäjän johdossa. Stanovajan R.Politik-analyysiyhtiön raportin mukaan Moskovassa saatetaan jopa käydä kilpaa pääministerin paikasta.

Kremlissä on Stanovajan mukaan parhaillaan käynnissä suuri ”toukokuun määräyksinä” tunnettu strategiahanke. Sen tavoitteena on luoda tiekartta valtiollisiin kehityshankkeisiin aina vuoteen 2036 asti. Ne on tiettävästi määrä hyväksyä presidentinvaalin jälkeen.

Hanke on Putinin avustaja Maksim Oreshkinin ohjauksessa. Stanovaja kertoi lähteisiinsä viitaten, että Oreshkin tähtää pääministeri Mihail Mishustinin paikalle.

Kotimaan asioihin viehtyneenä teknokraattina pidetty Mishustin on tiettävästi ollut sivussa Moskovan suurista päätöksistä jo jonkin aikaa. Vladimir Putinin on kerrottu eristäytyneen koronapandemian aikana pieneen piiriin, joka koostui lähinnä entisistä turvallisuusmiehistä. Venäläisittäin liberaaleina pidetyt ja kotimaahan keskittyvät päättäjät jäivät taas sivuun. Tämän on arvioitu vaikuttaneen taustalla, kun Putin lopulta päätti suurhyökkäyksestä Ukrainaan.

– Mishustinin poliittista asemaa pyöritellään runsaasti Venäjän hallitusta lähellä olevissa asiantuntijapiireissä. Hänen väitetään pitäneen tarkoituksella matalaa profiilia sodan suhteen, mielivän presidentiksi ja pohtivan paljon sodan jälkeisiä poliittisia asetelmia, Tatjana Stanovaja arvioi.

Mikäli Venäjän pääministeri vaihtuisi, on helppo kuvitella, että myös muita ministerinpaikkoja menisi jakoon samalla kertaa.