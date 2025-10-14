Kremlissä pelätään koko hallinnon kaatuvan

Lähes 40 prosenttia Venäjän öljynjalostuksen kapasiteetista on ollut syksyllä poissa käytöstä Ukrainan tekemien kaukoiskujen seurauksena.

Hyökkäyksissä ei ole toistaiseksi käytetty uusia FP-5 Flamingo -risteilyohjuksia ainakaan suuremmassa mittakaavassa, vaikka niiden kuukausituotannon arvioidaan nousevan useisiin satoihin vuodenvaihteeseen mennessä.

Sotilasasiantuntija Jimmy Rushton huomauttaa, ettei öljynjalostamoiden kaltaisiin haavoittuviin kohteisiin edes tarvitse iskeä Flamingojen jättimäisillä taistelukärjillä. Pitkän kantaman drooneilla on noin 50 kilogramman räjähdelasti, joka on osoittautunut toistaiseksi hyvinkin riittäväksi.

– Suoraan sanottuna massiivisia taistelukärkiä ei tarvitse, koska laitokset ovat täynnä erittäin paloherkkää materiaalia. Tarvitsee vain osua oikeaan kohtaan. Öljynjalostamoiden tornit ovat hyvin herkkiä kohteita, Rushton sanoo Frontline-ohjelmassa.

Yhdysvaltain kerrotaan jakaneen jo kuukausien ajan tiedustelutietoja Ukrainalle hyökkäysten tehostamiseksi. Öljyteollisuuden moukarointi on tuonut sodan vaikutukset tavallisten venäläisten nähtäväksi, sillä monilla huoltoasemilla on ollut pitkiä jonoja ja myyntirajoituksia.

– Voi olla, että Venäjä joutuu tuomaan maahan polttoainetta, mikä on ällistyttävää ottaen huomioon heidän luonnonvaransa, Jimmy Rushton toteaa.

Asiantuntijan mukaan iskut ovat aiheuttaneet todellista huolta Kremlille, koska koko yhteiskunta on riippuvainen öljyteollisuudesta. Sen tuotteita tarvitaan asevoimissa ja syrjäseuduilla, jossa liikkuminen muuttuu lähes mahdottomaksi ilman polttoainetta. Vladimir Putinin kannalta riskinä on koko hallinnon kaatuminen, jos kriisi pitkittyy.

– Öljy on kaikkein asevoimien elinehto. Ilman sitä ei voi tehdä oikein mitään, paitsi jos aikoo palata käyttämään hevosia. Mitä itse asiassa osa venäläissotilaista on jo tehnytkin, Rushton sanoo.

Monissa Ukrainan käyttämissä lennokeissa on otettu mallia iranilaisvalmisteisista Shahed-räjähdedrooneista, joita Venäjä alkoi käyttää maan energiainfrastruktuuria vastaan lokakuussa 2022. Ukraina kopioi konseptin ja alkoi tuottaa useita eri malleja kotimaisesti. Näiden hankkeiden vaikutus alkaa nyt näkyä.

– Venäjän kannalta maan suurella koolla on merkitystä. Siitä voi olla hyötyä, jos puolustautuu maahyökkäystä vastaan. Mutta jos vastassa on drooneja, ohjuksia ja lentokoneita, niin koosta onkin haittaa. Koska tällöin jättimäistä aluetta pitää suojata ilmapuolustusjärjestelmillä, joista heillä on pulaa tällä hetkellä, Rushton sanoo.